Európai Unió;Amnesty International Magyarország;nemek közötti egyenlőség;bérkülönbség;

2025-08-03 05:45:00 CEST

Nők Magyarországa: alacsony bér és ingyenmunka

Hosszú heteken át fizetés nélkül dolgozni, pihenés helyett valami pluszmunkát végezni – mégis kinek lenne ehhez kedve? Márpedig ez nem kedv kérdése, hanem a mindennapok valósága. A nemek közötti bérkülönbség következtében Magyarországon a nők minden év novemberétől ingyen dolgoznak, a szabadidejükből pedig napi három órát áldoznak otthoni vagy önkéntes tevékenységre. Jövőre talán változik valami, mert itthon is be kell illeszteni majd a jogrendbe az uniós irányelvet. Addig is sokat tanulhatunk a témáról az Amnesty International Magyarország ingyenes, bárki számára elérhető online képzésén.