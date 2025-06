Hódmezővásárhely, a követetlen példa

Magyarországon még ma is több száz olyan iskola működik, ahol elkülönítve (szegregáltan) oktatják a roma gyerekeket. 2007-ben azonban útnak indult egy integrált oktatási modell, amely sikeres működésére még a külföld is felfigyelt. Országos elterjesztésére azonban nincs valódi politikai akarat, sőt hamarosan az EU eljárást is indíthat ellenünk a romák diszkriminációja, a roma gyerekek szegregált oktatása miatt.