Kamcsatkán kitört egy 600 éve szunnyadó vulkán

2025-08-03 15:30:00 CEST

Hat kilométer magasba lökte magából a hamufelhőt.

Oroszország katasztrófaelhárítási minisztériuma vasárnap megszüntette a szökőárveszélyre vonatkozó figyelmeztetést a Kamcsatkai-félsziget térségében, a 7,0-es erősségű földrengés után, amely a közeli Kuril-szigetek környékét rázta meg – írja a Reuters.

A minisztérium korábban a Telegramon közölte, hogy az előre jelzett vízszintemelkedés nem éri el a kritikus szintet, de óvintézkedésként arra kérték a helyieket, hogy kerüljék a part menti területeket. A csendes-óceáni szökőárfigyelő rendszer, valamint az Egyesült Államok földtani intézete, az USGS is 7-es magnitúdójúnak mérte a földrengést, és egyik szervezet sem adott ki figyelmeztetést.

Szombat éjjel Kamcsatka térségében kitört a Kraszenyinnyikov vulkán, amely a régióban több mint ötszáz éve nem mutatott aktivitást. A vulkánkitörést és a földrengést a napokban Oroszország távol-keleti régiójában tapasztalt földmozgásokkal is összefüggésbe hozták, amelyek szökőárriadót váltottak ki több ezer kilométerrel távolabb, például Francia Polinézia és Chile partvidékén. Ugyanekkor a térség legaktívabb tűzhányója, a Kljucsevszkaja is kitört. A Kuril-szigetek a Kamcsatkai-félsziget déli végéből dél felé húzódnak. Orosz szeizmológusok szerint a következő hetekben jelentősebb utórengések is előfordulhatnak.

Olga Girina, a Kamcsatkai Vulkanológiai Figyelőcsoport vezetője szerint ez volt a Kraszenyinnyikov vulkán első, történelmi bizonyítékokkal alátámasztott kitörése az elmúlt hatszáz évben. A Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet Telegram-oldalán közzétett bejegyzés szerint a tűzhányó utolsó ismert kitörése a 15. század közepére, 1463 környékére tehető, és azóta nem regisztráltak aktivitást. A térségi vészhelyzeti szolgálatok közlése szerint a kitörést követően akár 6000 méteres magasságba emelkedő hamufelhőt is megfigyeltek.

A közlemény szerint a vulkáni hamu kelet felé, a Csendes-óceán irányába mozdult el, lakott területeket nem veszélyeztetett.