Péntek estétől szombat reggeli számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén. A Kljucsevszkaja vulkán több kilométer magasra lövell ki hamut, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.
A mérések kezdete óta a világ hatodik legerősebb földrengése rázta meg Kamcsatkát, amely után cunami ért partot a csendes-óceáni térség jó részén.
Egyelőre jelentősebb károkról, illetve áldozatokról nem érkeztek jelentések.
A három kilométer magas Bezimjannij a világ egyik legaktívabb tűzhányója.
A gép fedélzetén 22 utas és hattagú személyzet tartózkodott. A mentőszolgálat szerint a tengerbe zuhanhatott, keresését sötétedésig folytatják.
Egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyerek, akinek súlyos az állapota.
Az előzetes vizsgálat ipari olajhoz hasonló állagú vagy más kőolajtartalmú szennyezőanyag jelenlétét állapította meg a tengervízben.
A Greenpeace szerint a Halaktirszkij-strandon megváltozott a víz színe, és akik kapcsolatba kerültek vele, torokfájásra, látásromlásra, szemszáradásra, hányingerre, gyengeségre, hányásra és lázra panaszkodnak.A közösségi médiára felkerült, és a Greenpeace által begyűjtött videókon tömegével láthatók partra mosott döglött fókák, halak, polipok és más tengeri élőlények.