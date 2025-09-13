Rejtélyes vízszennyezés: tömegesen pusztulnak a tengeri állatok Kamcsatkán

A Greenpeace szerint a Halaktirszkij-strandon megváltozott a víz színe, és akik kapcsolatba kerültek vele, torokfájásra, látásromlásra, szemszáradásra, hányingerre, gyengeségre, hányásra és lázra panaszkodnak.A közösségi médiára felkerült, és a Greenpeace által begyűjtött videókon tömegével láthatók partra mosott döglött fókák, halak, polipok és más tengeri élőlények.