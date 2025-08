„A Kossuth tér után a bűn kapujáig jöttünk!” – Magyar Péternek is fejtörést okozhat, ha napirenden marad Hadházy Ákos politikai tevékenysége

zebra;Hadházy Ákos;

2025-08-04 13:13:00 CEST

A hatvanpusztai Orbán-birtok átütötte a választói ingerküszöböt – mondta Ember Zoltán Levente elemző. Hadházy Ákos kivételesen nem Budapesten tüntetett, sokan követték. A független parlamenti képviselő előremenekül az országos visszhangot keltő akcióival. Elemzés.

Látszik, hogy a „zebraügy” mélyre ment a Fidesznél, mert sorban reagálnak rá a kormánypárti szereplők. Hadházy Ákos jól érezte, hogy hevíteni kell a vasat – nyilatkozta a Népszavának Ember Zoltán Levente. Az Iránytű Intézet elemzője szerint – ellentétben számos korrupciós botránnyal, vagy „luxizásról” szóló hírrel – a hatvanpusztai Orbán-birtok átütötte a választói ingerküszöböt. Sőt, a politikát kevésbé fogyasztókhoz is eljuthatott.

A független zuglói parlamenti képviselő szombaton Hatvanpusztára szervezett tüntetést. A kúria előtt – ahol múlt héten zebrákat, antilopokat és bölényeket fotózott a Gulyáságyú Média – csaknem 2 ezer ember gyűlt össze a szűk bekötő ösvényen. A leutazáshoz még távolsági buszokat is biztosítottak a résztvevőknek. Hadházynak ez volt a tizenkilencedik tüntetése azóta, hogy utcára szólította híveit a Budapest Pride-ot betiltó „technofasiszta”-, illetve a civil szférát ellehetetlenítő „átláthatósági törvény” ellen. Mint a független képviselő előzetesen elmondta, a tiltakozást azért folytatják Hatvanpusztán, mert – ellentétben a kormányfő nyilatkozataival – a majorság nem édesapjának „félkész mezőgazdasági üzeme”, hanem luxus-magánkastély.

„Érezzék jól magukat, az önök pénzéből épült!” – tartott eligazítást a résztvevőknek Hadházy szombat délután. A majorság bejárata előtt moccanni sem lehetett a tömegben, bár nem ez volt, ami megakadályozta, hogy tüzetesen körülnézhessünk. A birtok kapuit erre a napra vaskerítéssel és rohamrendőrökkel takarták el, ahogy az utat szegélyező Mészáros Lőrinc-féle szafariparkból is eltűntek az egzotikus állatok. – A Kossuth tér után ma a bűn kapujáig jöttünk. Látszik, hogy félnek, az amerikai elnököt nem védik így, ahogy itt a zebrákat – méltatlankodott egy fiatal fiú.

Hadházyék egyébként az ösvény több pontján létrakilátókat helyeztek el, ha már az építési emelőgép használatát a rendőrség előzetesen megtiltotta. – Szánalmas vergődés, amit csinálnak Orbánék! – kommentálta ezt lapunknak egy Budapestről érkezett házaspár, akik „99 százalékig” biztosak a NER jövő évi bukásában. A házaspár női tagja – mint mondta – tiszteli Hadházyt, de szerinte hátra kéne lépnie a kormányváltás és a Tisza Párt érdekében. Utóbbiban férje nem értett egyet vele: „Ez legyen Hadházy és Magyar Péter gondja, mi majd a szavazóurnáknál döntünk”. Egy székesfehérvári férfi viszont biztos volt benne, hogy „a végén Magyar beengedi a Tiszába Hadházyt. Most mindkettőnek saját műsor kell, de értelmes férfiakról beszélünk, tudják, hogy ez a nemzet érdeke!” - jelentette ki a Népszavának.

Nem véletlenül érdeklődtünk választási összefogásról. Helyszíni beszédében Gimpel Tamás zenész külön kitért rá: „Hadházy Ákosnak ott lenne a helye a parlamentben 2026-ban!”

Ember Zoltán Levente szerint a demonstráció nem is függetleníthető Hadházy Ákos ambícióitól. – Ő most nagy nyomás alatt áll, szeretné folytatni a képviselői munkáját, amit a Tisza indulása veszélybe sodort. Viszont munkabírásával országos követőbázist épített ki, amiből néhány ezren mozgósíthatóak. És neki nem zuglói helyi ügyekkel vezet a parlamentbe kerülés útja – az a hajó talán el is ment – inkább országos ügyekkel tudja nélkülözhetetlen, kihagyhatatlan szereplővé tenni magát – mondta az Iránytű elemzője, hozzátéve: Hadházy Ákos ebben nem is sikertelen.

Amellett, hogy Kocsis Máté, fideszes frakcióvezető a tüntetéssel egy időben bejelentette, „ZEBRA” néven alakul digitális polgári kör az „ellenzéki álhírterjesztés” ellen, Magyar Péternek is fejtörést okozhat, ha napirenden marad Hadházy Ákos politikai tevékenysége. Ember Zoltán Levente szerint Hadházy akár bóknak is veheti, hogy a Tisza Párt ennek kapcsán akkora nyomást érezhetett, hogy nemrég közvélemény-kutatással igyekeztek bizonyítani: Zuglóban neki kellene visszalépnie egy ismeretlen tiszás javára. „Ráadásul a felmérés lobogtatásával kifejezetten »az óellenzék« ismert eszköztárának egyik eleme csillant fel, amit Magyar Péter eddig kifejezetten kerülni igyekezett” – hangsúlyozta a szakértő.