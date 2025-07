Még képviselőjelöltje sincs Zuglóban a Tiszának, de máris nagy fölénnyel vezet Hadházy Ákos előtt

Zugló;közvélemény-kutatás;Hadházy Ákos;Magyar Péter;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2025-07-22

Legalábbis a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint, amely hangsúlyozottan a Magyar Péteralakulatának a megbízásából készült.

Budapest XIV. kerületében, Zuglóban a megkérdezettek 42 százaléka szavazna a Tisza Párt jelöltjére, 22 százalék a fideszes indulóra, míg 18 százalék választaná Hadházy Ákost – írja a Magyar Hang a 21 Kutatóközpont friss felmérésére hivatkozva úgy, hogy még azt sem lehet tudni, hogy ki lesz a Magyar Péter pártjának egyéni jelöltje a zuglói választókerületben. A közvélemény-kutatás reprezentatív, múlt csütörtök, illetve hétfő között, 800 fő telefonos megkérdezésével készült, igaz éppen a vezető ellenzéki erő megbízásából.

Hasonlóak az arányok annak kapcsán is, hogy az emberek szerint ki fog nyerni: 46 százalék szerint a tiszás, 29 százalék szerint a kormánypárti induló, míg Hadházy Ákos győzelmét 14 százalék valószínűsíti. A 21 Kutatóközpont szerint az egyelőre ismeretlen tiszás jelölt magas támogatottságának egyik oka a „pártos logika”. A Tisza-szavazók több mint háromnegyede a párt saját emberét preferálná, míg Hadházy Ákost ötödük választaná – olvasható a cikkben. Hozzáteszik, a jelenleg is a parlamentben ülő és rendszeresen tüntetéseket szervező politikus ugyan jobban áll az egyéb ellenzéki pártok szimpatizánsai, illetve a bizonytalanok között is, azonban a Tisza-szavazók jóval többen vannak a választókerületben.

Hadházy Ákos a Facebook-oldalán máris reagált a frisse elmérésre, s emlékeztetett, hogy korábban Tóth Csaba és Horváth Csaba is nyert közvélemény-kutatást Zuglóban. – Az ugyan rejtély, hogy Kapu Tibor a Tisza vagy a Fidesz jelöltje lesz, de a viccet félretéve: ameddig nem ismertek a jelöltek neve és arca, nincs túl sok értelme ilyen kutatásokat csináltatni az egyéni körzetek szintjén, ezek csak politikai furkósbotnak jók. Én ugyanakkor továbbra is tartom az ajánlatom: ha van, aki úgy érzi, jobb képviselő lenne nálam, az álljon ki előválasztásra. Ha ezek a számok valódiak, nincs félnivalója. Amennyiben nyer, félreállok és támogatni fogom, de ugyanezt várom el fordított esetben tőle is – tette hozzá a független országgyűlési képviselő.

Ezt már nem hagyta szó nélkül Magyar Péter sem, aki szerint „a Tisza és a zuglóiak ezt a kérdést lezárták”. – A helyzet eddig is teljesen egyértelmű volt. Most pedig a legmegbízhatóbb kutatóintézet reprezentatív felmérése ezt csak megerősítette. Vicces ezt a reprezentatív felmérést a Publicus mindig „tévedő” méréséhez hasonlítani – tette hozzá az ellenzéki vezető kommentben, Szerinte ráindulhat ugyan a jelöltjükre Hadházy, ezzel csökkentve a kormányváltásra érkező szavazatok számát, de állítja, a magyarok döntő többsége úgyis a változásra és rájuk szavaz. A képet az is árnyalja, hogy a Népszavában kedden jelent meg interjú Nagy Dáviddal, a 2026-os parlamenti választáson elinduló Magyar Kétfarkú Kutya Párt leendő listavezetőjével. A politikus ebben jelezte, hogy bár még hivatalos pártdöntés nincs róla, szerinte támogatni fogják Hadházy Ákos indulását.

A felmérés arra is kitért, hogyan alakult a pártok támogatottsága Zuglóban, és nincs meglepetés: a Tisza Pártra a jogosultak k 57 százaléka voksolna, a Fideszre 25, a Kutyapártra 10, a Mi Hazánkra és a Demokratikus Koalícióra pedig 4-4 százalék. A 21 kutatóközpont is megjegyzi, hogy a parlamenti választásig hátralévő tíz hónapban még természetesen sok minden változhat, az azonban szerintük jelenleg nem tűnik valószínűnek, hogy a Fidesz nevető harmadikként megnyerje a körzetet: egyszerűen nincs elég kormánypárti választó ehhez abban a választókörzetben.