Befejeződött a Regnum Marianum című film forgatása

Meichl Frida közösségi finanszírozásból készülő alkotása ékes bizonyítéka, hogy lehetetlennek tűnő helyzetben sincs lehetetlen.

Meichl Frida eredetileg a Metropolitan Egyetem vizsgafilmjének szánta művét, ám tanárai - köztük Gárdos Péter - ismerve a forgatókönyvet, azt javasolták, ne kössön kompromisszumot, pedig az egyetemi százezer forintos költségkeret erre kényszerítette volna. Így azután a mesterdiplomáját két másik vizsgafilmben való munkájáért kapta, és alkotótársaival együtt megadta a filmnek azt az időt, amire szükség volt ahhoz, hogy a 2022-ben írt forgatókönyvből megalkuvás nélküli alkotás jöhessen létre.

A Regnum Marianum egy katolikus gimnazista lány felnövéstörténete, akinek egy nem tervezett terhesség következtében kell megküzdenie a rá nehezedő vallási és társadalmi elvárásokkal.

A rendező pályázott a Nemzeti Filmintézethez is, de a film nem kapott támogatást. Egy sikeres – 2. 240.000 forintot összegyűjtő – kampány tapasztalatával úgy véli, hogy a független filmkészítéshez mások számára is ez lehet a megoldás. - Nagyon jó, hogy belevágtunk a közösségi finanszírozási kampányba. Pedig volt miért szorongani: kiteszem az internetre, hogy egy ilyen filmet szeretnék csinálni, és mindenki látni fogja azt is, ha sikerül, de azt is, ha nem. Ezzel együtt ez lehet az út ahhoz, hogy az ember filmet készíthessen Magyarországon. A sikeresen zárult a kampányunk óta több ismerősöm, évfolyamtársam választotta szintén ezt a módszert – meséli Meichl Frida. A film elkészítéséhez az Adjukössze kampány adta meg a kezdőlökést, a teljes költségvetést pedig a producerek és a Non Lieu Film Productions - a film gyártócége - biztosították.

Nemigen engedett elképzeléseiből. - Az egyetemen prezentációban kellett bemutatnunk a tervünket. Azt mondták, hogy csináljunk álomszereposztást, azaz képzeljük el akár amerikai világsztárokkal – akár George Clooneyval - a filmünket, hogy megmutassuk az általunk elképzelt figurákat. Megcsináltam egy prezentációt Szőke Abigéllel, Udvaros Dorottyával és László Zsolttal. Az egyetemi bizottság azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon szuper, és tényleg mindenki nagyon passzol a karakterhez, de most szálljak le a földre és találjam ki, hogy a valóságban kik fogják játszani a szerepeket – mesél az előzményekről. Másképp döntött. Bátran, ismeretlenül kérte fel a számára legalkalmasabbnak tartott színészeket – többek között Udvaros Dorottyát, László Zsoltot és Zsótér Sándort –világos koncepcióval és tudatos szereposztási elképzeléssel. Szőke Abigélt, akiről kezdettől fogva tudta, hogy vele akarja megcsinálni a filmet, például közösségi oldalon keresztül szólította meg. - Mindannyian a forgatókönyv alapján döntöttek és - bármilyen meglepő – kapásból igent mondtak a gázsi nélküli munkára. Ugyanígy alakult ki a stáb: Lelkes Botond és Balogh Evelyn producerek a Non Lieu Film Productionstől a kezdettől velünk dolgoztak, Nyoszoli Ákos operatőrt is így hívtam kerestem fel, Pozsár Szandra producer pedig épp fordítva, miután a Meta különböző felületein találkozott a kampánnyal, megkeresett azzal, hogy segíteni szeretne. A szereplők mellett rengeteg szakmabeli – például világosítók, gripesek, a látvány- és hangosztály, sminkesek, jelmezesek, berendezők, öltöztetők, asszisztensek és utómunka szakemberek – vállalták a munkát gázsi nélkül vagy piaci ár alatti feltételekkel. Ennek köszönhetően dolgozhattunk többek között kiemelkedő minőségű kamera- és fénytechnikával – és nemcsak a technikai háttér volt világszínvonalú: a catering kapcsán Udvaros Dorottya csak annyit kérdezett, amerikai forgatáson van-e. Ez a szakmai és emberi összefogás egyértelművé tette, hogy ez a projekt nemcsak egy film, hanem egy ügy is – a témája és a megvalósítás külső akadályai miatt –, amelyet mindenki a szívén viselt.

Március elején a Szent Margit Gimnáziumban kezdték, 50 fős statisztériával, kórussal, áprilisban a Szent László Gimnáziumban folytatták, majd júliusban a Péterfy Sándor utcai kórházban, egy lakótelepi lakásban és egy családi házban forgattak. A fiatal rendező – ahogy lapunknak tavaly adott interjújában is mesélte – nem kis izgalommal vágott neki a rendkívüli színészi gárda instruálásának, ám az igazi profik nem a kort nézik. – Az első, Udvaros Dorottyával való forgatási naptól rettegtem. Vele is, mint minden más szereplővel találkoztam előtte, végigbeszéltük a filmet, a szerepét, mégis féltem, mert egyszerűen természetellenesnek éreztem, hogy én 25 évesen kezdő rendezőként mondjam meg, hogy ő mit csináljon. A profizmusa, a szakmai alázata és a kölcsönös tisztelet azonban zavarbaejtő tapasztalat volt. Zsótér Sándortól is tartottam, ám ő végig azt hangsúlyozta: merd megmondani, hogyha rossz, merd megmondani, hogyha máshogy szeretnéd!” – részletezi.

Az utómunka most fog elkezdődni, így még nem lehet biztos benne, hogy a vágott verzió belefér-e majd a maximum 25 percbe, amellyel nemzetközi filmfesztiválokra pályázhat. - A film utóéletenagyban függ attól, hogy végül hány perces lesz. Ha azt érezzük, hogy nagyobb játékidőt igényel, akkor nem vágjuk 25 percesre. Ez esetben szóba jöhet a streaming is – utal azokra a szempontokra, amelyek az év végéig tartó vágáskor felmerülhetnek. De a vágy egyelőre továbbra is a fesztiválozás. – A Friss Hús Nemzetközi Filmfesztiválon elindult egy vadonatúj kezdeményezés, a Work in Progress Pitchfórum, amibe öt filmet válogattak be, köztük a miénket is. Ehhez elkészült egy háromperces vágat, amelynek vetítésekor azokban a pillanatokban nevettek, vagy lepődtek meg a nézők, amelyekben elképzeltem, és ez igazi pozitív visszajelzés volt. Lehetőségünk volt külföldi fesztiválszervezőkkel is beszélni a terveinkről. Nagyon fontos, hogy először külföldi közönségnek, majd utána szeretném Magyarországon is bemutatni a filmet. Ennek oka, hogy a külföldi fesztiválok premierjogot kérnek. És azt érzem, hogy így tud a legtöbb emberhez elérni a film – magyarázza Meichl Frida.