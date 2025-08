Apa és fia halt meg, amikor lezuhant kisrepülőgépük Mallorca partjainál

Spanyolország;repülőgép-szerencsétlenség;Mallorca;

2025-08-03 20:37:00 CEST

A pilóta nem sokkal a becsapódás előtt vészjelzést adott le.

Megtalálták annak a pilótának és 13 éves fiának a holttestét, aki azon a kisrepülőgépen utazott, amely szombat este lezuhant Mallorca partjainál – írja az ABC.

A tragédia este nyolc óra körül, mintegy száz méterre a parttól történt. A spanyol csendőrség közlése szerint a holttesteket vasárnap 13 óra körül fedezték fel, majd Sóller kikötőjébe szállították.

A keresés összehangolt mentési művelet keretében zajlott, amelyben a katasztrófavédelem, a tengeri mentőszolgálat, a haditengerészet, a légierő és a csendőrség is részt vett. Szombat este a keresés intenzitása fokozódott, miután a vízfelszínen megtalálták a repülőgép roncsait.

A 60 éves pilóta korábban az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgált, és jelentős tapasztalattal rendelkezett F-18-as és F-14-es vadászgépeken. Életvitelszerűen Németországban élt, hivatásos kereskedelmi pilótaként dolgozott, és rendszeresen visszatért Mallorcára, ahol második otthonaként tartott fenn egy ingatlant. Gyakran repült saját, amerikai lajstrommal rendelkező Harmon Rocket típusú, kétüléses gépével, amely akrobatikus repülésre is alkalmas, és elérheti a 300 km/h-s sebességet.

A szombati napon a binissalemi repülőtérről indult, több repülést is végrehajtott Sóller körzetében. Délben rövid pihenőt tartott, majd este 18 óra körül fiával együtt ismét felszállt. A baleset előtt röviddel a légiforgalmi irányítók vészjelzést észleltek, a pilóta „mayday” üzenetet adott le. Néhány perccel később, 20:07-kor a segélyhívó központ is riasztást kapott; egy szemtanú a szárazföldről észlelte a repülőgép becsapódását, és több, a térségben tartózkodó hajó is jelezte az esetet.

A holttesteket az igazságügyi szervek rendelkezésére bocsátották, miközben a hatóságok továbbra is vizsgálják a lezuhant repülőgép maradványait. Az első jelentések szerint a gép nemrégiben karbantartáson esett át. A baleset körülményeinek feltárása folyamatban van.