Több luxuskategóriás autót is bérel a Magyar Olimpiai Bizottság a Toyotától

Toyota;MOB;Magyar Olimpiai Bizottság;luxusautó;

2025-08-04 08:45:00 CEST

Például két Prestige Plus felszereltséggel rendelkező Lexus RX350h típusú autót, amelyek listaáron közel 40 millió forintba kerülnek. Az egyikért egy évre 9,4, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot fizet a szervezet.

Tíz autót bérel a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a Toyota Central Europe – Hungary Kft.-től, a többnyire egy évig tartó használatért összesen 48,1 millió forintért – értesült a HVG.

A lap szerint a járművek közül több is luxuskategóriába tartozik Magyarországon: a szervezet használhat például két Lexus RX350h típusú autót, annak is a Prestige Plus változatát, amelyek darabonként listaáron 39,3 millió forintba kerülnek. A lap által megismert szerződés szerint a MOB bérli a járműveket, az egyikért egy évre 9,4, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot kell fizetnie a szervezetnek. A tételek közt egyébként feltűnik a Lexus NX350h típusú autója is, ami a Toyota prospektusa szerint csaknem 29 millió forintba kerül.

A lap megkereste a Gyulay Zsolt elnök és Fábián László főtitkár által vezetett szervezetet, hogy miért ilyen drága autókat bérelnek, de nem érkezett reakció, a közérdekű adatigénylésre adott válaszban viszont a Magyar Olimpiai Bizottság kifejtette, a szerződésben megjelölt járművek úgynevezett „kulcsos autók”, vagyis azokat nem adták át senkinek sem kizárólagos használatra. Magyarán a megfelelő vezetői döntés esetén bármelyik dolgozó igénybe veheti az autókat, mások mellett az elnökség tagjai is, és „a MOB feladatellátáshoz” is használatban vannak.

A szerződéses összeg nemcsak az autók bérlését tartalmazza, hanem fedezi például a járművek szervizelésének költségeit, valamint a gumi- és a segélyszolgálattal járó kiadásokat is. A MOB adatszolgáltatásából derült ki az is, hogy a szervezet 2026. május végéig együttműködési szerződés is kötött a Toyotával.