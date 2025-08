Donald Trump különmegbízottja a héten Oroszországba látogat

Oroszország;Donald Trump;különmegbízott;orosz-ukrán háború;

2025-08-04 10:14:00 CEST

Az amerikai elnök azt üzente a Kremlnek, hogy kössön olyan megállapodást, amelynek eredményeként nem halnak meg emberek, különben jönnek a szankciók.

Donald Trump megerősítette, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff a héten Oroszországba látogat, miután ultimátumot adott az orosz elnöknek az Ukrajna ellen indított háború befejezésére.

A megbízott látogatására „azt hiszem, a jövő héten, szerdán vagy csütörtökön” kerül sor – mondta az amerikai elnök újságíróknak vasárnap. Emlékeztetett arra is, hogy két atom-tengeralattjáró most a térségben van. Korábban Donald Trump a hét végéig szabott határidőt Oroszországnak, hogy tegyen lépéseket az ukrajnai háború befejezésére, különben nem részletezett új szankciókkal kell szembenéznie.

Vlagyimir Putyin orosz elnök már többször is találkozott Steve Witkoffal Moszkvában. Arra az újságírói kérdésre, hogy mi az amerikai különmegbízott üzenete a Kremlnek, és hogy Oroszország tehet-e valamit a szankciók elkerülése érdekében, Donald Trump így válaszolt: „Igen, kössön alkut, hogy ne kelljen többé embereket ölni.” Azt is mondta, hogy másodlagos vámokat vet ki az Oroszországgal továbbra is kereskedő országokra, így Kínára és Indiára.