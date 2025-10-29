„Biztosak vagyunk benne, hogy a béke felé haladunk” – jelentette ki egy szaúd-arábiai befektetési konferencián Kirill Dmitrijev.
Az amerikai elnök azt üzente a Kremlnek, hogy kössön olyan megállapodást, amelynek eredményeként nem halnak meg emberek, különben jönnek a szankciók.
Az ukrán törvények tiltják a választás megrendezését hadiállapot idején, Vlagyimir Putyin szerint azonban az ukrán elnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy kötelező érvényű békeszerződéseket írjon alá.
Az antiszemitizmus elleni amerikai különmegbízott szerint „megbocsáthatatlan egy vezetőtől, hogy elbagatellizálja a náci tömeggyilkosságokat, különösen egy olyantól, aki zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben”.
Az Európai Bizottságnál két különmegbízotti pozíció jön létre az antiszemita és az iszlámellenes megnyilvánulások figyelemmel kísérésére.
Az elmúlt két hétben egymást váltották az izraeli és palesztin légicsapások, a palesztin egységkormány kikiáltása pattanásig feszítette a viszonyt. Az Egyesült Államok egy éve kinevezett közel-keleti különmegbizottja bejelentette távozását, kérdéses lesz-e végleges utódja.
Nemcsak Szíriában, az Arab Tavasz többi országában sem vált stabilabbá a belpolitikai helyzet. Több állam esetében még csak demokratikus átmenetről sem beszélhetünk, hiszen senki sem mondhatja meg, hogy Egyiptom, vagy Tunézia nem tér-e vissza a diktatúrához. Damaszkusz esete ugyanakkor azért is reménytelen, mert az ellenzék teljesen szétforgácsolódott.