Úttalan utakon a demokrácia felé

Nemcsak Szíriában, az Arab Tavasz többi országában sem vált stabilabbá a belpolitikai helyzet. Több állam esetében még csak demokratikus átmenetről sem beszélhetünk, hiszen senki sem mondhatja meg, hogy Egyiptom, vagy Tunézia nem tér-e vissza a diktatúrához. Damaszkusz esete ugyanakkor azért is reménytelen, mert az ellenzék teljesen szétforgácsolódott.