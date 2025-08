Hadházy Ákos szerint 15 millió forintos nyakláncban ment étterembe Rogán Barbara

luxus;Rogán Antal;feleség;Hadházy Ákos;nyaklánc;luxizás;

2025-08-04 11:07:00 CEST

A független képviselő ezúttal egy olyan fotót osztott meg, amelyen Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a budapesti Salt étteremben tűnik fel feleségével, aki egy 39,2 ezer eurós Bvlgari nyakláncot viselt.

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felesége, Rogán Barbara egy 39,2 ezer eurós, azaz átszámítva körülbelül 15,6 millió forintot érő Bvlgari nyakláncot viselt a budapesti Salt étteremben – állította Hadházy Ákos hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő fotókat is megosztott. „A képek nem frissek, de a minap a Capri szigetén fotózott 95 milliós szett alapján most is készülhettek volna” – írta a bejegyzésében. Nem ez az első alkalom, hogy Hadházy Ákos Rogán Barbara méregdrága luxuskiegészítőiről posztol: