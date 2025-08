„A Fidesznek sikerült ide exportálnia a gyűlöletet” – Riport Magyar Péter erdélyi körútjáról

Fidesz;RMDSZ;Erdély;Magyar Péter;

2025-08-04 10:33:00 CEST

Itt azért ilyen nem volt korábban – ingatta a fejét Balázs és néhány barátja a Maros megyei Nagyadorjánban, a Kossuth Tisza Sziget első erdélyi táborában. A táj festői, a hangulat családias, de a sövény túloldalán harsogó hangfalak másról árulkodtak: a szomszédos földeken szitokszavaktól hemzsegő „zenét” üvöltettek, „Tele van a tökünk veletek!” refrénnel.

A hangfal körül egy tucat helyi idénymunkás és a főnökük álldogál a tűző napon. Láthatóan így akarják ellehetetleníteni bent, a nagyadorjáni kertben az erdélyi Tisza Sziget fesztiválját és Magyar Péter szombat délutáni beszédét.

Bent, a fesztiválnak helyet adó kertben inkább családias a hangulat. Úgy százötvenen lehetnek, javarészt Magyarországról érkező Tisza-szimpatizáns, és néhány helyi, erdélyi magyar, hogy meghallgassák a táborban az erdélyi média helyzetéről és a román magyar párbeszédről szóló kerekasztal-beszélgetéseket, majd Magyar Péter beszédét. Arra kérnek, hogy a nevüket ne írjuk le. A magyar kormánytelevíziók sorba felvették az érkezőket és már le is adták az adást, az egyikük lányát az Orbán-hívő édesanyja már fel is hívta telefonon, hogy szégyent hozott rá, amiért elment a „magyarpéteres" táborba.

Mint mondják, annak idején, a forradalom után a románok próbálták ellehetetleníteni a magyar kulturális rendezvényeket. A mára az Orbán-beszédek helyszínét adó Tusnádfürdőn 34 éve még a román rendőrség egységei vonultak fel afféle figyelmeztetésül az első Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborhoz. Mára ilyen szerintük nincs, Erdélyben az utóbbi tíz-tizenöt évben már kifejezetten jónak volt mondható a románok és a magyarok viszonya. Ezért is megdöbbenő, hogy immáron magyarok próbálják ellehetetleníteni a helyi magyarok, a Kossuth Tisza Sziget által szervezett nagyadorjáni tábort.

A Fidesznek sikerült ide exportálnia a gyűlöletet – intenek a sövény túloldaláról sok decibellel harsogó, szántóföldön felállított hangfalra. A képlet szerintük egyszerű: a hangoskodókat a Fidesszel gyakorlatilag szimbiózisban együtt politizáló RMDSZ küldte ide, a Fidesz ugyanis Erdélyt sajátjának tekinti, és meg akarja akadályozni, hogy Magyar Péter és a Tisza párt itt is megvethesse a lábát.

A hangütést a magyar kormánypárti sajtó már jó előre megadta a „Magyar Péter újabb a pofonért utazik Erdélybe" - fejlécekkel. Magyar Péter és kísérői – Tarr Zoltán EP képviselő és Ruszin-Szendi Romulusz is elkísérte Erdélybe – péntek délután érkeztek meg Marosvásárhelyre, majd innen mentek tovább késő este a katasztrófa sújtotta Parajdra.

A vízzel elöntött sóbánya mellett Magyar Péter arról beszélt, hogy hatalomra jutva a Tisza-kormány a román kormánnyal együttműködve próbál segíteni a helyieken, milyen új megélhetést lehet az évtizedek óta az immáron elöntött sóbányához kötődő turizmusból élő helyieknek, egyben nem zárta ki, hogy a magyar állam is részt vállaljon Erdélyi turisztikai fejlesztésben, ám nem úgy ahogy a Fidesz tette, azaz saját klientúráját építette ki Erdélyben. Magyar Péter kisérőivel egy terepbejárást tette a bányaterületen a rendőrség ide a sajtót már nem engedte be, mint kiderült nem ok nélkül: a pártelnök ottlétekor indult meg éppen egyik ponton a föld a vízzel elöntött tárnák fölött.

Parajd központjában közben egy tucat Fidesz-szimpatizáns gyűlt össze Magyar Péter érkezésére, hogy „beszéljenek" a pártelnökkel. A hangulatra jellemző, hogy a gyülekezők a párbeszéd jegyében „tekenyőt" is hoztak magukkal, utalva arra helyben elterjedt népies szólásra, hogy „kiontom a beled tekenyőbe." Míg Magyar-féle konvoj inkább kikerülte a csoportot, beszédbe elegyedünk a felvonulókkal. Jobbára a Fidesz magyarországi kampányszlogeneit halljuk vissza, többen sérelmezik, hogy Magyar egy Nagyváradra tartva egy videójában „román földet" említett. Amikor felhoztuk, hogy a Tisza Párt elnöke rendszeresen támogatóan beszél az erdélyi magyarságról, arra csak legyintettek, szerintük Magyar Pétert „Brüsszel” küldte. Amikor azt kérdeztük, hogy Orbán Viktor a nyíltan magyargyűlölő George Simiont támogató tihanyi beszéde miért nem sértette őket, elintézik azzal, „az csak egy nyelvbotlás volt".

Mint az egyik szószólójuk kifejtette, az számít, hogy szerintük az erdélyi magyarok Orbán Viktorral azonos elveket vallanak. Így például az LMBTQ kérdésben. – Nem kellenek ide buzik – súgta mellettünk egy hölgy. Sajátos mód a körülöttük éppen lezajló katasztrófáról nem volt mondanivalójuk, Majd csak lesz valahogy – vonogatták a vállukat.

Nagyadorjánba érkezve a szántóföldön felállított hangszórósokkal is beszéltünk. Mint kiderült, a vezetőjük maga a polgármester, Karácsony Károly volt, aki előbb elmondta, hogy ez az ő földje, és éppen egy aratás utáni ünnepség zajlik. Majd a lelkünkre kötötte, hogy ne menjünk az ünneplők közé, mivel „nem tudja garantálni a biztonságunkat" ,azt ugyanakkor nem tudta megmondani, hogy az ünneplők miért akarnának bántalmazni. Mint kiderült, a nagyjából tizenöt ember a területet bérlő mezőgazdasági vállalkozó munkásai. Ünnepi hangulat nem volt, az emberek jobbára álldogáltak, a hatalmas hangszórókat pedig a szomszédos Tisza-tábor felé fordították. Az aratási ünneplők ünnepi hangulat helyett álldogáltak, a pálinkásüvegek közt leginkább Magyar Pétert szidták – valaki a Tisza Párt elnökét irányító „brüsszeli zsidókat” emlegetett, más „székely pofont” ígért. Amikor a tihanyi beszédről kérdeztük őket, akkor ők is elmondták, hogy Orbán nem is Simiont támogatta, ugyanakkor voltak akik kibökték, hogy amúgy tényleg jobb lett volna az AUR vezetője, Simion.

Úgy van – magyarázzák később a táborban többen is – hogy az RMDSZ-t valójában nagyon sokan utálják helyben, annyira, hogy sokan magyar létükre még a magyargyűlölő Simiont is inkább megszavaznák, aki amúgy is pontosan ugyanazt mondja, amit Orbán. Ugyanakkor jelenleg az RMDSZ van pozícióban, ők osztják a segélyeket, támogatásokat így különösen most senki sem mer vele szembe menni. „Az idősebbek itt szinte kizárólag a magyar köztévét nézik"-mesélik – a fiatal korosztály viszont legfeljebb közömbös a politikára, ezért is nem tolonganak, hogy egy tisztán közéleti kerekasztal beszélgetésen vegyenek részt - mutat körbe a családias Tisza-rendezvényen – de nagyon is kritikusak az RMDSZ-szel. Jelesül a tábor bejáratánál egy fiatal erdélyi párral találkozunk, akik azért jöttek, hogy Magyar Péterrel fotózkodjanak. – Nem lenne probléma, ha kitennék a Facebookra a közös fotót? – kérdezzük. – Á, dehogy! – legyintenek. Erdély amúgy nagyon békés hely. – Nem szokott itt lenni ilyen. Ez csak most van.

Időközben a szántóföldön hangoskodók elnémultak, mert elfogyott az áram. Így Magyar Péter végül este hatkor már lárma nélkül megtarthatta a beszédét, akkor már csak annyi incidens történt, hogy a tűző napon pálinkázó „aratási ünneplők" közül ketten erősen kapatosan megpróbáltak a színpad közelébe jutni, de a biztonságiak feltartóztatták őket. Magyar Péter beszédében utalt rá, hogy hagyományteremtő, első lépés volt a nagyadorjáni tábor , akár idén s lehet itt vagy máshol Erdélyben hasonló rendezvény, afféle vándortábor. Bejelentette, hogy a Legyél a Változás Egyesület ötmillió forinttal fogja támogatni Sütő András készülő szobrát. Elismerte, hogy 2010 óta nagy összeg érkezett Magyarországról Erdélybe, ami szerinte helyes volt, ám ezt egyrészt nem Orbán Viktor, hanem a magyar adófizetők adták, másfelől ennek ára a magyar közösség széttördelése lett.

Magyar Péter hangsúlyozta: nem az Erdélybe érkező magyar fejlesztési pénzekkel van a baj, hanem azzal, hogy azokat politikai zsarolásra használják. Erdélyt – mint Vajdaságot, Felvidéket, Kárpátalját – megosztották, a nemzeti összetartozás helyett a Fidesz–RMDSZ-tandem lojalitási versennyé tette a magyarságpolitikát. „Aki nem tapsol, azt lekapcsolják a reflektorról” – fogalmazott. Ígéretet tett, megtartanak mindent, ami jól működött, a kettős állampolgárságot, ám mellé „teljes körű magyar identitást, valódi magyar békét kínálnak, nem a megosztottságot akarják növelni, hanem a társadalmi békét elősegíteni magyar és magyar között. A fejlesztések és támogatások maradnak. »Nem az a baj, hogy jön ide költségvetési forrás, hanem hatalmi zsarolás lett belőle. Magyar Péter arról beszélt, a határon túliak a nemzet teljes jogú tagjai, nekik nem egyfajta „díszmagyarságot” kínálnak, hanem valódi nemzetegyesítést, a Tisza nemcsak megtartja , egy összetartó magyar nemzetért fognak dolgozni.

A beszéd végén Magyar Péter békülékeny üzenetet küldött az RMDSZ-nek. Felhánytorgatta ugyan, hogy a történetük azzal kezdődött, hogy két RMDSZ-es képviselő EP-ben a Tisza európai néppárti tagsága ellen szavazott, de ettől függetlenül kész minden ponton együttműködni most és kormányon is azzal a közösséggel, amely az 1989-es véres és győztes forradalom után megszakítás nélkül képviseli a magyarságot - szögezte le. Azután, hogy taálkozott Markó Bélával, az RMDSZ alapítójával, volt miniszterelnök-helyettessel, a színpadról azt üzente Kelemen Hunornak a RMDSZ jelenlegi elnökének, hogy „az erdélyi és partiumi magyarság érdekében” kezdjenek hivatalos tárgyalásokat, hogy az esetleges kormányváltás után minél zökkenőmentesen folytatódhassanak a támogatási programok természetesen az átláthatóság követelménye mellett.

A tábor csendesen zárult, a résztvevők szerint nem a szántóföldi provokáció a jellemző Erdélyre. Sokan végül sorban álltak, egy közös fotóért a pártelnökkel.