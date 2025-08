Istennek mi dolga velem? – A lány története, aki azt sem tudja, hány H-sként neveli egyedül a gyermekét

Egy páratlanul nehéz életről beszélgettünk a babaarcú fiatal lánnyal, amelyben mégis párban volt mindig a legfájóbb.

Tizenkét éves lehettem, mikor anyám barátja úgy kezdett el velem viselkedni, ahogy nem kellett volna, simogatott, kényszerített dolgokra, míg anyukám két műszakban dolgozott, hogy meglegyen a napi kenyerünk. Kihívott esténkent magához, nappal autóval bevitt az erdőbe, és megfenyegetett, ha szólni merek anyunak, akkor bántani fogja a családot.

Írja a férfiról, aki két éven keresztül tartotta őt rettegésben. Szövegében a bántalmazás internalizálódása a legfájóbb, amely hallgatásba zárta Rebekát. Végül tanára segítségével és anyja rátermettségének hála sikerült megszökniük Budapestre, egy anyaotthonba. Bár fizikailag biztonságba kerültek – a hatóságok felléptek az ügyben –, a fiatal lánynak a kihallgatások során újra és újra szembe kellett néznie a terror emlékeivel.

A rendőrnő is sírva hallgatta végig a történetet, és mikor vége lett a kihallgatásnak, odajött és nyugtatott, hogy nyugodjak meg, mert erős lány vagyok, és hogy ez az ember megfizet mindenért, amit velem és az egész családdal tett.

Visszagondolva csupán azt erősíti meg, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és a hasonló helyzetben lévőknek azt mondaná, minél előbb szóljanak – akárhogy is, de ebből ki kell lépni. Ugyanúgy fel kell számolni, ahogy később saját párkapcsolatát is kénytelen volt. – Bármikor feljelentettem volna, mert ütött-vert három évig, de szerettem – beszél az eleinte felhőtlen szerelemről.

Vele akartam lenni, amennyit csak tudtam, minden áldozatot meghoztam miatta (...) szöktem hozzá, egyre többet voltam nála, egyre kevesebbet otthon. Az iskolai dolgok jobban elfajultak, és anyu el akart tőle tiltani, de mindhiába, hisz a családom ellen is mentem miatta, szembefordultam mindenkivel miatta, annyira beleszerettem, hogy más tanácsaival nem foglalkoztam, úgy éreztem, mellette biztonságban vagyok, és mellette az idő is megállt.

Párja fél év után emelt rá kezet először, de Rebeka nem tudta kívülről nézni, felismerni a mintát. Az év őszén teherbe estem tőle – írja. Várandóssága pedig úgy tűnt, lehorgonyozza őt az áldozat szerepben. – A kisfiam akkor már megfogant – nem akartam elvetetni és azt szerettem volna, hogy legyen apja a gyerekemnek – meséli. Ennek fényében tűrt, mígnem a biztonság utáni vágy és önbizalma túlnőtte magát a hagyományos elvárásokon. – Nélküle is erős vagyok, ahogy eddig, és felnevelem – fogalmazódott meg benne.

Az anyaság erőt adott neki – Én örültem ennek a babának. Ki akartam hozni a kórházból, fel akartam nevelni.

Ő bekattant attól, hogy apa lesz, annyira félt hogy nem lesz jó apa. De most akkor ennyiből én is kattantam volna be, mert anya leszek? Hát nem a világ vége egy gyerek, nem kell hozzá érettségi, hogy felneveljed