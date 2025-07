„Legalább nem olyan vert, aki szeret”

gyermekvédelem;interjú;irodalom;élet.történet.;

2025-07-26 20:30:00 CEST

Most Shakespeare-t játszik, de mint minden lánynak, akivel elhitette a gyermekvédelmi rendszer, hogy örökre áldozat marad, a méltóságáért nap mint nap meg kell küzdenie. Kamarás Hanna írása negyedik helyezést ért el az élet.történet. pályázaton.

„Két éve lakom átmeneti gyermekotthonban. Ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent megtapasztaltam, többek között a tömeges gyermekprostitúciót. Már tudom, milyen a nélkülözés, a reményvesztettség és, hogy milyen úgy élni a mindennapokat, hogy álarcok mögé bújva próbálsz beilleszkedni olyan emberek közé, akikkel a hétköznapi életben soha nem barátkoznál. Belátást nyertem abba, milyen eszközökkel zsákmányolnak ki fiatal lányokat és abba is, hogy a rendszer mennyire nem végzi el a feladatát.”

Ezek Kamarás Hanna, az élet.történet. pályázaton negyedik helyezést elért munkájának első mondatai. Hanna „Fifi” jeligéjű novellája tapasztalatból írt vádirat egy rendszer ellen, amely inkább eltiporja, mint megvédi a saját gyermekeit. Szövegében beszámol a gyermekotthon intézményes közönyéről és a megbélyegzés mindennapi gyakorlatáról, az interjúnkban pedig kifejti, milyen személyes háttér húzódik a mondatai mögött.

„Az önmarcangolás folyamatos és a gyermekvédelem nem segít, sőt, csak belédrúg még egyet és azt mondja, nem vagy más, csak egy utolsó kurva.”

A már saját albérletében élő lány azt meséli, teljesen groteszk körülmények között teltek bent a mindennapjai. A hűtőt csak engedéllyel lehetett kinyitni, havonta ötezer forintot kapott mindenre és azok, akiknek az ő gondját kellett volna viselniük, volt, hogy rohamrendőrből átképzett nevelők voltak. Nem személyeket hibáztat, inkább a logikát. – Utólag kiderült, nem mindig arról volt szó, hogy valaki szánt szándékkal volt gyökér, hanem arról, hogy nem tehetett mást: mert mindig van valaki felett még valaki – mondja.

Mégis, ami odabent oly nagyon kiszolgáltatottá teszi a gyerekeket, az a feltétel nélküli szeretet hiánya. – Teli van minden bent élő gyerek kötődési problémákkal. A legjellemzőbb az, hogy félnek szeretni, mert túl nagy a kockázata, hogy az fájni fog. Sokakon láttam bent, hogy már egyáltalán nem érezték magukat szeretetre méltónak – emeli ki. „Úgy gondoljuk, megérdemeljük az érzelmi bántalmazást, verést, a nemi erőszakot is.”

Közben ki vannak éhezve a törődésre, így például a lányok könnyen beleesnek a stricik csapdájába. – Először azt hiszik, hogy szeretetet fognak kapni ezért vagy legalább pénzt – magyarázza Hanna, aki bár nem esett áldozatul a gyermekprostitúciónak, bevallja, ő ugyanúgy, a mai napig küzd a szeretethiány okozta sebekkel.

„Itt bent a PTSD az alapállapot. Mindenki valamibe menekül. Valaki a drogba, én a halálba próbáltam (...) minden nap úgy mentem el aludni, hogy tudtam, itt emberéletek mennek tönkre. (...) Amikor számonkértem, miért nem tettek semmit, az a válasz érkezett, hogy ezekből a lányokból így is, úgy is kurva lesz.”

Ahol ő lakott, egyetlen egy pszichológus jutott – az is csak olykor – a két intézmény minden tagjára, beleértve az ott dolgozókat is. Így a fiatal lány nem sokszor számíthatott szakmai segítségre, pedig azt mondja, ő mindig élni akart. – Abban a helyzetben nem akartam lenni, de nem láttam, hogyan lesz kiút – meséli. Erről azonban nem akar többet megosztani, inkább felülről igyekszik nézni a problémát. – Nagyon sokan mennek önként gyermekotthonba. Ez gyakoribb, mint az emberek hinnék. „Legalább nem olyan vert, aki szeret” – írja.

A biztonság azonban itt sem garantált. A beköltözéskor tizenöt éves Hanna védelembe vételi eljárását rögtön el kellett volna indítania a gyámhatóságnak. Azt mondja, a távoltartás indokolt lett volna, ám ügye csak több mint két évvel később került tárgyalásra. – Azon veszekedtünk a gyámhatóságon, hogyan kéne engem fél évre védelembe venni – neveti el magát. Ugyanilyen „röhely”, hogy a rendőrökkel csak rossz tapasztalata van.

„Engem darabokra szedtek, és ezt nem kívánom senkinek. Valahogy ebben az országban az áldozatból kurvát, a hazug emberből és az elkövetőből meg mártírt csinálnak.” A rendszer egyáltalán nincs nyomon követve.

– Megtörtént, hogy az egyik rendőr azt mondta nekem, ha még egyszer feljelentést teszek az adott illető ellen, nem fognak felvenni egyetemre.

És ez még csak a legkisebb szösszenet – meséli. Persze a fenyegetés abszurditása csak utólag tűnik fel. Kisgyerekként, amikor rettegve fordult segítségért a hatóságokhoz, a rendőr szavai is másképp csengtek.

Az állam nem nyújtott kapaszkodót. A túlélésben a dac, a szerencse és a kinti közeg segítette Hannát, aki most a színművészeti egyetemre készül. Óvodás kora óta játszik a Szindrában, Földessy Margit színjáték- és drámastúdiójában. – Anyámnak az volt élete legjobb döntése, hogy elvitt. Ha valamiért hálás vagyok, akkor ezért. Valószínűleg nem lennék itt, ha nincs az a stúdió. Ott nőttem fel, ott otthon lehetek és nekem Földessy Margit gyakorlatilag a pótmamám. Az életemet köszönhetem annak a nőnek – mondja a lány, aki évekig két véglet között oszcillált.

„Ezeket a gyerekeket az utca nevelte. Magukat suttyónak hívják” – Bent úgy beszéltem, mint egy kocsis, aztán kijöttem, és este Shakespeare-t játszottam. Mégis bevallja, a valódi szabadulás hozott igazán változást. – Amikor éreztem, hogy mindjárt vége, egyre jobban lettem. Ahogy láttam, hogy már csak száz nap van hátra, amikor elkezdtem strigulázni ötven naptól, amikor kiléptem, és azóta is – egyre jobban vagyok. Nem vagyok már kiszolgáltatva, és ez tényleg felszabadító érzés – mondja.

De visszatekintve is vállalja saját döntésének felelősségét. – Hogy újra csinálnám-e? Valószínűleg igen. Mindennel együtt is azt tudnám mondani: igen, mert mégis ez volt a jó út – szögezi le Kamarás Hanna, aki most ezekkel a tapasztalatokkal szólal fel a gyermekvédelem ügyében. – Ennek van egy olyan rétege, amit csak akkor értesz meg, ha benne vagy – magyarázza, miért érezte azt is kötelességének, hogy ne csupán a saját, de a gyermekek kollektív kitettségének lenyomatát küldje be az élet.történet. pályázatra.