Feltöltődni a világ zajától távol

Kaposfest;

2025-08-05 18:26:00 CEST

Tizenhatodszor rendezik meg a KaposFestet, amely különleges zenei és közösségi élményt kínál Kaposvár szívében, világszínvonalú művészek részvételével.

Augusztus 10-én kiemelkedő nyitókoncerttel veszi kezdetét a 16. Kaposfest: a kamarazenei fesztivál művészeti vezetője, Várdai István a fesztivál visszatérő kedvencének számító Julien Quentin francia zongoraművésszel Igor Stravinsky neoklasszikus korszakának egyik kulcsművét, az Olasz szvitet szólaltatja meg. Stravinskyt egy kortárs követi: az olasz zeneszerző és csellóművész, Giovanni Sollima műveiben gyakran ötvözi a barokkot, a rockot, a minimalizmust és a mediterrán népi elemeket. Az organikus zenei világát tükröző, kétrészes, Terra Aria (Föld–Levegő) című darabját négy csellóművész – Várdai István, Kamilla Šitinová, Schmalzl Ella, Hartmann Domonkos – adja elő.

Négy kiváló hegedűművész – Pusker Júlia, Králik Abigél, valamint Abouzahra Amira és Abouzahra Mariam hegedűművész – a Motus Kvartett (Tim de Vries, Karla Križ – hegedű, Erin Pitts – brácsa, Hartmann Domonkos – cselló) és Dinyés Soma (csembaló) társaságában Vivaldit játszik a folytatásban. A mű nem akármilyen: a L’Estro Armonico (A harmonikus ihlet) Vivaldi első nyomtatásban megjelent concertosorozata, amely világhírt hozott a barokk mesternek. Végezetül Abouzahra Amira és Fejérvári Zoltán zongoraművész a Motus Kvartett-tel a francia későromantika zeneszerzője, Ernest Chausson Concerto hegedűre, zongorára és vonósnégyesre című – különleges hangszerelésű – kompozícióját mutatja be.

A kamarazenei fesztivál elmúlt tíz évében fellépő fiatal művészek az idei koncerteken is közreműködnek – mondta el lapunknak a KaposFest fesztiváligazgatója. Hornyák Balázs fuvolaművész a fesztivál egy másik fontos vonásának tartja, hogy továbbra is nyitott más műfajok, a jazz és a világzene felé, és a helyi vállalkozókkal együttműködve gasztronómiai különlegességeket is kínálnak a látogatóknak. A fesztivál nemzetközisége nemcsak a fellépő művészekre, hanem a hallgatóságra is igaz: vannak bérletesei Monacóból, Norvégiából, Németországból és Ausztriából is. – Számos nemzetközi kamarazenei fesztivál helyszínéhez hasonlóan Kaposvár is kisváros: ide kikapcsolódni érkeznek az emberek, hogy egy picit a világ zajától is távol feltöltődjenek a klasszikus zene segítségével. A kisváros pedig azt az élményt is biztosítja, hogy az emberek akarva-akaratlanul a művészekkel nemcsak a koncerteken, hanem a hotelekben, az éttermekben, a kávézókban is összefuthatnak. Ezt az intim légkört New Yorkban vagy Tokióban nem lehet megélni.

A Londoni Szimfonikus Zenekar szólistája, a kiváló hegedűművész, Roman Simović feleségével, a briliáns brácsaművész Milena Simoviccsal most először lépnek fel a fesztiválon. Szintén először játszik a fesztiválon a litván zongoraművész, Onuté Grazinyté. A fesztiválnak carte blanche jellege régi hagyomány: a zárókoncert egy részének műsorát maguk a művészek állítják össze. A zenei programot számos fellépő művész mesterkurzusa, valamint Bősze Ádám és Körmendy Zsolt zenetörténeti előadásai egészítik ki. A fesztivál diákoknak és pedagógusoknak kedvezményes jegyeket kínál.

Infó: 16. KaposFest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál. 2025. augusztus 10–14., Kaposvár