Szerdától Sziget, szabadon

Sziget Fesztivál;2025;

2025-08-05 14:45:00 CEST

Egy kulturálisan sokszínű, vibráló nagyváros vár minket szerdától a Hajógyári-szigeten, ahol a legszembetűnőbb változás az lesz idén, hogy olyan negyedeket alakítottak ki a szervezők, amelyekben vagy a műfaji hasonlóság okán jelennek meg együtt egyes programhelyszínek, vagy épp a multikulturális sokszínűség adja az adott negyed jellegzetességét. Programstruktúrában, vizuális megjelenésben és a szolgáltatásokban is egy megújult Sziget tárul elénk, érdemes lesz alaposan körbejárni.

A szabadság madarai suhannak át a K-híd pillérjei között, és kísérik be a látogatót a számos elemében megújult Szigetre. A 76 hektáros területen több mint 50 helyszín vár, ahol csaknem 1000 program ígér feledhetetlen élményeket a fesztivál 6 napján. Mindez egy látványvilágában is teljesen megújult, lenyűgöző környezetben.

Átballagva a K-hídon egy fogadótér várja a Szitizeneket, melynek közepén magasodik a Szabadság Katedrálisa, egy kb. 4 emeletnyi magas, lenyűgöző építmény, tetejéről pedig rápillanthatunk a Szigetre. Ugyanitt még, az Impact Island részen sorakoznak fel a Civil Sziget szervezetei, a TEDxBudapestSalon és az XS Land interaktív játszótere, valamint az EU Meeting Point.

Tovább haladva jobbra terül el a Paradox, a művészeti- és élményprogramok új helyszíne. A Paradox 3,3 hektáros területén (melyen 3,3-szor férne el például a Budapest Park) hangsúlyt kapnak az előadóművészetek, mint az egyedülálló fesztiválélmény szerves részéi. A Paradox középpontjában a mozgás, a látvány és az illúzió állnak, ahol a cirkuszi mutatványok és a határokat feszegető táncelőadások találkoznak különböző élményszerű programok varázsával, olyan helyszínekkel, mint - sok más mellett – a mindig népszerű Cirque du Sziget, a vibráló energiájával az előadóművészet sokszínűségét bemutató Színház és Tánc helyszín, az időutazás, illúzió, játék és móka központja, a Vándor Vurstli, vagy a mozdulatlanság művészeit kiállító Élőszobrok, és a Szigetet behálózó útjukra indulnak majd őrült ritmusokkal, gólyalábakkal, minimobilos akrobatákkal, lebegő vitorlákkal vagy óriásbuborékokkal a különböző Sétáló Utcaszínházak is.

A Paradox mögött lesz a SportZone by Sport TV, reggeli ébresztő gyakorlatokkal, buli előtti bemelegítőkkel, sportos workshopokkal, de lesz városfutás is városnézéssel egybekötve.

A Paradox-szal szemben bukkan fel a Szoho, szintén egy új city district a Szabadság Szigetén, a fesztiválváros multikulturális olvasztótégelye, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik. A Szoho 3,5 hektáros területének (melyen kétszer is elférne a Biodóm) egyik központja a már korábban is ismert The Buzz, átfogó mixet kínálva a különböző műfajú magyar és nemzetközi zenékből. A negyed másik kiemelt helyszíne a dropYard, amely hip-hop és rap koncertekkel hozza az energiát, majd magas intenzitású éjszakákat kínál drum&bass, dubstep, dancehall, reggaeton és még sok más műfajjal. Új programhelyszín a The Joker, amely a játékosságot és a performanszokat egyesíti a Sziget Szoho negyedében, éjszaka pedig a Sziget Comedy színpadává alakul, sziporkázó nemzetközi humoristákkal. A The Joker napi slam poetry programot is kínál, ahol a világ minden tájáról érkező „spoken word” művészek lépnek fel. A teljes élményhez hozzájárulnak a pop-up utcai előadók, borbély, tetoválóművészek, különleges bárok, graffitifal, gördeszkás bemutatók és akár helyszíni sminkszolgáltatások is. És újdonság lesz a Szigeten a félcső, egy speciális görpályaelem, ahol egyrészt “profi” gördeszkások és görkorisok tartanak naponta bemutatókat, de a közönség is kipróbálhatja ezt az új lehetőséget.

A Szoho mellett közvetlen a legnagyobb összefüggő terület, a 13 hektáros (ez kétszer akkora, mint a Hősök tere a Szépművészeti Múzeummal és a Műcsarnokkal együtt) Central Park található, benne a Sziget legnagyobb helyszíneivel, a Nagyszínpaddal – a színpadon mások mellett Post Malone, Shawn Mendes, Kid Cudi, Chappell Roan, Charli XCX, Anyma, Nelly Furtado, The Kooks vagy Pogány Induló és Дeva a Napfonattal. Itt található a küllemében teljesen megújult Revolut Színpad, ahol látható lesz majd az Empire of the Sun, Justice, a Papa Roach, Caribou, a Blossoms, a Brutalismus 3000, a Refused, Krúbi vagy Co Lee, s mellettük sokan mások. A Central Park északi csücskében ott a Jukebox by Havana Club színpada is, hogy csak a programhelyszíneket említsük. Idén - a Central Parkba költözve -, ismét a Sziget fölé magasodik a Nagy Utcaszínház. A spanyol Sylphes Aerial Ballet produkciója egy nagyszabású vizuális show, amely a légi akrobatikát ötvözi a klasszikus balettel.

Haladva a sziget északi csücskéhez elérkeztünk a Sziget éjszakai életét - az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával - új szintre emelő Delta District-hez. (A 6 hektáros terület nagyjából akkorra, mint a bulinegyedben a Király és Dob utca közötti rész a Kazinczy és Rumbach S. utcákkal lezárva.) Itt majd nem ismerjük fel, de le fog minket nyűgözni a kívül-belül, látványvilágában, valamint hang- és fénytechnikájában is megújult korábbi aréna, a Sziget monumentális particentruma, a BOLT Night Stage, ahol többek között Armin Van Buuren, Vini Vici, Don Diablo, Alok, Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Mathame vagy Miss Monique lép fel. Szintén ebben a negyedben lesz az ókori amfiteátrumokat idéző Yettel Colosseum, benne az alternatív elektronika legnagyobbjaival, például I Hate Models, 999999999, OGUZ, Hot Since 82, Carlita, Dixon, Chris Liebing, The Blessed Madonna, horsegiirL, valamint Partiboi69. Új helyszínként jelenik meg a The Club by Don Julio, egy teljesen zárt térrel, a bensőséges klubélmény kínálatával, ahol az underground „klub-elektronika” előadói adják majd egymásnak a terepet.

A Delta District határán túllépve a North Field-et érjük el. Benne az ikonikus partiknak és lélegzetelállító előadásoknak helyt adó Magic Mirror, a határokon átívelő zenei utazás izgalmát ígérő Light Stage, valamint a kreatív képzelet és a művészi újrahasznosítás centruma, az ArtGarden.

Innen csak egy ugrás a Sziget Beach, a chill és relax helyszíne, ami az eredeti tervek szerint egy kicsit elköltözött, és a Duna vízállása miatt fürdeni sem szabad, de mindenképpen érdemes itt kipihenni az éjszakát vagy rápihenni a délutánra.

Produkciók a világ minden pontjáról

A Sziget 6 napja alatt mintegy 550 zenei és művészeti produkció fordul meg a különböző színpadokon és programhelyszíneken, köztük 200 körüli a magyar fellépő. A zenei produkciók száma majd 400, míg a művészeti és élményprogramok sorában 150-et számlálhatunk meg. Mindezek összesen 55 országból érkeznek a Szigetre, az USA-tól Japánig, Új-Zélandtól Finnországig – sorolni is hosszú.

Idén visszatérnek a toi-toi-ok...

... de nem is akárhogy. Négy darabot is teljesen átalakított két MOME-s diák. Ezek a dizájnos WC-k tulajdonképpen művészeti installációk. Az egyik pont olyan, mintha a nyitónap headlinerének, Charli XCX-nek legutóbbi albuma, a brat megelevenedne a belső térben. A másikba benyitva akár sakkozhatunk is a fesztivál közepén, de készíthetünk leopárdmintás „nagyon glamour” fotókat vagy épp megannyi diszkógömb közt találjuk magunkat. S ha már toi-toi, egyszer csak valahol benyithatunk egy Secret Partyba is. De ez titok.

Szitizen Care

A fesztiválozók testi-lelki biztonságérzetére való odafigyelés egyre fontosabb a világ fesztiváljain. A Sziget ezzel kapcsolatban is szeretne élen járni, ezért indították el tavaly a Szitizen Care programot, amellyel azt az üzenetet szeretnék erősíteni, hogy a Szabadság Szigetén biztonságban és jól érezheti magát bárki, legyen akár kerekesszékes, gyerekekkel érkező vagy az LMBTQIA+ közösség tagja. A Szitizen Care „védőháló” segít bármilyen probléma hatékony megoldásában az elveszett útlevéltől, a speciális egészségügyi igényekig, vagy a lelki problémák kezeléséig, amelyek a mostani fiatal generációk körében komoly emelkedést mutatnak. A Szitizen Care programban ezért idén még nagyobb figyelmet fordítanak a lelki jólétre, mentálhigiénés helyszínekkel, képzett szakemberekkel, akik egy jó beszélgetésben vagy egy komolyabb trauma értő meghallgatásában is társaik tudnak lenni a látogatóknak. Bővítik azon pontok számát is, ahol információval és problémamegoldással is tudják segíteni a fesztiválozókat.

Vendéglátás a Szigeten – változatos, elérhető, fenntartható – Tíz különböző food-court

A 2025-ös Sziget nem csupán zenei programkínálatával nyújt különleges élményt – a gasztronómiai kínálat is sokszínű választékkal egészíti ki a fesztivál hangulatát. A Sziget területén tíz különböző food-court – azaz könnyen megközelíthető vendéglátózóna – biztosítja, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő fogásokat, legyen szó tradicionális magyar ételekről vagy nemzetközi ízekről.

Változatos kínálat

A kínálat kialakításánál kiemelt szempont volt a változatosság és a minőség: a megszokott street food élmények mellett prémium kategóriás vendéglátó egységek is megjelennek, elsősorban a VIP szekcióban. A fesztivál célja, hogy a minőségi kínálat mellett széles árskálán elérhető gasztronómiai lehetőségeket biztosítson, hogy minden látogató megtalálhassa a számára megfelelő választást. A VIP helyszíneken ugyanakkor a szervezők tovább emelik a színvonalat: a prémium kategóriás étel- és italkínálat még igényesebb környezetben és kiszolgálással várja azokat, akik a fesztiválélményt exkluzívabb formában szeretnék megélni.

Eddiginél is több vegetáriánus, vegán és „mentes”

Idén kiemelt figyelmet kapnak az ételérzékenységgel élők, valamint a növényi alapú étrendet követők igényei is. A Sziget területén minden eddiginél több vegetáriánus, vegán és „mentes” opció érhető el. Emellett egy különálló, dedikált stand is kizárólag olyan fogásokat kínál majd, amelyek az egyéni érzékenységekhez igazodnak, így minden látogató biztonsággal és örömmel választhat magának megfelelő ételt.

Budget-Friendly 3500 forint

A Budget-Friendly kezdeményezés 2025-ben is folytatódik: minden vendéglátó egység köteles legalább egy pénztárcabarát fogást biztosítani, amelynek ára nem haladhatja meg a 3500 forintot. Ezeket a termékeket a szervezők előzetesen egyeztették a partnerekkel, a VIP szekcióban azonban eltérő kínálati struktúra érvényesül.

A sör ára maradt a tavalyi

A sör ára a tavalyi évhez képest változatlan marad, így a látogatók idén is a megszokott áron juthatnak hozzá a legnépszerűbb italhoz a fesztivál területén. Újdonságként 2025-ben bevezetésre kerül, hogy minden fesztiválnapon 15:00 és 16:00 óra között az összes klubos vendéglátó egységnél kedvezményes áron érhető el a meghatározott csapolt sör.

A Sziget 2025-ben is változatos és minőségi italkínálattal várja a látogatókat. Üdítőitalok a legtöbb ételt kínáló vendéglátó egységnél is elérhetők, míg alkoholos és alkoholmentes italok széles választékával a klubos vendéglátóhelyeken találkozhatnak a fesztiválozók. Külön figyelmet fordítanak azokra is, akik nem fogyasztanak alkoholt: alkoholmentes opciók is helyet kaptak a kínálatban, így azok is élvezhetik az ízeket és a fesztiválhangulatot, akik egészségügyi okból, preferenciából vagy a zéró tolerancia miatt nem élnek alkohollal.

Környezettudatos megoldások

Az esemény nem csak a gasztronómiai élményekre, hanem a környezettudatos megoldásokra is nagy hangsúlyt fektet. A szerződött partnerek számára egyértelmű feltétel, hogy a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékek használhatók. Emellett előnyt jelent, ha a vendéglátó egységek energiatakarékos technológiákat alkalmaznak, standjaikat környezetbarát anyagokból alakítják ki, és az alapanyag-beszerzésnél a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt. A tavalyi évhez hasonlóan, 2025-ben is szigorú ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy a vendéglátó partnerek megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak, ezzel is támogatva a kisebb karbonlábnyomú működést. A szervezők elkötelezettek a szemléletformálás iránt, így a gasztronómia terén is aktívan hozzájárulnak egy fenntarthatóbb jövő megvalósításához – a zene élményén túlmutató, komplex fesztiválélményt kínálva minden résztvevő számára.

A fesztivál hivatalos weboldalán és mobilapplikációjában idén már szűrhető formában is kereshetők a jelenlévő vendéglátóhelyek és azok kínálatai – a nemzetközi konyhákra vagy speciális étrendi opciókra lehet szűrni-, így segítve a tudatos választást és a gyorsabb tájékozódást a fesztivál területén.

A Sziget először üdvözli az Aperolt hivatalos szponzorként

2025-ben az Aperol hivatalos szponzorként csatlakozott Európa egyik legnagyobb multikulturális rendezvényéhez, a Szabadság Szigetéhez, tovább erősítve jelenlétét a nemzetközi zenei fesztiválok világában. Az ikonikus Aperol Spritz – Olaszország első számú koktélja – most a Sziget Fesztivál szívébe hozza a márka összetéveszthetetlen hangulatát. Az Aperol már számos rangos fesztivál hivatalos partnere az Egyesült Államokban, Thaiföldön, Spanyolországban és Németországban, most pedig bemutatja az Aperol Island of Joy-t – egy vibráló, napfényes találkozóhelyet, ahol mindenkit örömmel várnak. Az élmény fokozása érdekében az Aperol együttműködik az európai popzene feltörekvő sztárjával, Kamraddal, aki a Be Mine című új slágerével – amely jelenleg Európa-szerte hódít – hozza el a naplemente zenei hangulatát a Szigetre.

„Magyarország mindig is közel állt a szívemhez. És a Sziget? Már egy ideje szerepel a bakancslistámon. Hogy az Aperollal együtt csináljuk ezt? Jó párosításnak tűnik. Az egész naplementés zenei hangulatuk pont azt képviseli, amit én is próbálok átadni a rajongóimnak: az emberek érezzék jól magukat, táncoljanak egy kicsit, és talán egy időre el tudják felejteni a valóságot. Ha az én ‘elektronikus pop zeném a nyers gitárhangzással’ hozzá tud tenni ehhez, akkor benne vagyok” - mesélte Kamrad, német énekes és dalszerző.

Felelős alkoholfogyasztás

Idén is folytatódik a Szigeten a Diageo tudatos és felelős alkoholfogyasztást népszerűsítő DRINKiQ kampánya, amely mérsékletességet ösztönző üzenetekkel, hasznos tippekkel és alkohollal kapcsolatos információkkal segíti a bulizókat, hogy felejthetetlen élményben legyen részük. A fesztiválozók ismét felfrissülhetnek a koncertek között az ingyenes DRINKiQ ivóvízpontokon és a DRINKiQ Oasis-ban, ahol idén egyéb újratöltődést támogató meglepetésekkel is várják majd őket a szervezők. A gyűjthető DRINKiQ repoharakon a mértékletességre bíztató üzenetek mellett QR kód is található, amely a kampány weboldalára vezet. A látogatók itt további információt találnak az alkoholról, annak testre és lélekre gyakorolt hatásairól, valamint egy kvízzel az alkohollal kapcsolatos tudásukat is felmérhetik.