Lecsaptak a végrehajtók az I. kerületi történelmi cukrászdára

Fidesz;I. kerület;Böröcz László;Ruszwurm Cukrászda;

2025-08-06 11:56:00 CEST

Böröcz László fideszes polgármester szerint a Ruszwurm Cukrászda több száz millió forintos tartozást halmozott fel.

Lecsaptak a végrehajtók a budavári Ruszwurm Cukrászdára, a fideszes vezetésű I. kerületi önkormányzat birtokba vette az épületet - ezt Böröcz László polgármester jelentette be a Facebookon.

A kerületvezető két posztot is szentelt a témának, egyet még az akció idején írt: "ezekben a percekben veszi vissza a Budavári Önkormányzat a közel félmilliárdos tartozást felhalmozó Ruszwurm Kft.-től a jogtalanul használt üzlethelyiséget a Várban" - írta.

Később a részletekkel is jelentkezett. Ebben bejelentette, hogy ma reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat, ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita. "A Ruszwurm Kft. régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak. Több mint 15 évvel ezelőtt vita bontakozott ki a bérleti díj mértékéről, az évekig tartó egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piacit közelítő bérleti díjat, az önkormányzat akkori vezetése pedig 2015-ben felmondta a cég bérleti szerződését. Ezek után évekig tartó pereskedés kezdődött a két fél között" indokolta a történteket Böröcz László.

A fideszes polgármester szerint a 2019-ben megválasztott ellenzéki polgármester, V. Naszályi Márta jó kapcsolatot ápolt Szamos Miklóssal, a cég tulajdonosával. "A választásokat követően átmenetileg az önkormányzat fel is függesztette a pert, azonban 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás. Szamos Miklós ezt követően nyilvánosan megvádolta a polgármestert, hogy pénzt kért tőle a megegyezésért cserébe. Az ügy évekig húzódott, melynek végén a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat és kötelezte a Ruszwurm Kft.-t a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére" - közölte.

Tavaly ősszel aztán az önkormányzat fideszes átvétele után Böröcz állítása szerint két, szerinte korrekt ajánlattal is megkeresték a cukrászda tulajdonosait. Az egyik az volt, hogy az önkormányzat átveszi a céget és tovább működtetik a cukrászdát, a másik pedig, hogy a dolgozóknak is felajánlották, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cég, és velük indítják újra a cukrászdát. Miután egyik lehetőséget sem fogadták el, így maradt a végrehajtás, a polgármester szerint. "A cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat. A korábbi vezetés évekig húzta az ügyet, így kétséges hogy az elindított jogi eljárások a cég sok száz milliós tartozásának behajtására sikeresek lesznek-e" - írta Böröcz László.

Az önkormányzat most azt tervezi a bejegyzés szerint, hogy még az ősszel nyílt pályázatot hirdetnek, hogy megtalálják azt a társaságot, akik minőségi cukrászdát tudnak nyitni a most bezárt üzlet helyén.

Ami egyébként Böröcz Lászlót és az I. kerület fideszes vezetését illeti, emlékezetes, hogy megválasztásukra azt követően került sor, hogy a tavalyi önkormányzati választások előtt megjelent az I. kerület választói névjegyzékében nagyjából 800 venezuelai menekült.