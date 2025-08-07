A bulihajók egyelőre megúszták, de Budapestnek másfél-két év múlva már új kikötői lehetnek

Budapest;fővárosi önkormányzat;hajók;buli;dunai hajózás;előkészítés;kikötők;

2025-08-07 12:20:00 CEST

Több mint egy éve döntött a főváros a bulihajók kitiltásáról a belvárosi Duna-szakaszon, ám a hajók maradtak. Az Országház előtti vízpart lépcsőiből lassan fák nőnek.

Nagy az élet az autók elől elzárt pesti rakpart belvárosi szakaszán. Kicsit romkocsmaszerű bár a viadukt alatt, önfeledten partizók az úttesten, piknikezők a víz mellé kirakott grillezők mellett. Lent és fent is sétálók hada. A sétálók serege fokozatosan olvad el a Margit hídig. A túlpartban gyönyörködőket az sem sokat zavarja, hogy a gazok, bokrok, sőt helyenként facsemeték törnek elő a betonlépcsőből. Lassan kitakarják a lépcsőn üldögélőket.

A hídon túl azonban napközben többnyire üresen izzik az aszfalt, csak a sétahajózásra érkező buszok öntik ki magukból a turistákat, a járművek kicsit járatják a motort a klíma miatt, azután felveszik a turistákat és mennek is. A különféle méretű hajók egymás mögött fürtökben lógnak a mólókon. Napközben csekély a mozgás. Az este már mozgalmasabb, innen indulnak ugyanis az ingyenes italfogyasztással csábító bulihajók. A program vége jellemzően zajosabb, a környéken élők nyugalmát háborító. Az érintett XIII. kerületet elárasztották a lakossági panaszok. Tóth József polgármester ezért a bulihajók kitiltását kezdeményezte az Újlipótváros melletti kikötőkből.

A Fővárosi Közgyűlés tavaly áprilisi ülésén, még az önkormányzati választás előtt megszavazta a nagy vihart kavart Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) módosítást, amellyel gyakorlatilag felszámolták a belvárosi szakasz kikötőit. Az ügy erősen megosztotta a közvéleményt, a politikusokat és a szakmát is. Az akkor még kényelmes többségben lévő városvezetés kétszer is nekifutott a szavazásnak, mire a testületen átment Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslat. A hajósok mellett több kerületi polgármester is vitatta a vasszigort és a gyorsított ütemű megvalósítást.

Az új szabályozás elvileg 2025 januárjától gyakorlatilag a teljes belvárosi Duna-szakaszon felszámolta volna a kikötőket, míg az újlipótvárosi részen a várakozásra is alkalmas jelenlegi 24 kikötőből (egyenként 3-4 hajót fogadva) csak kilencet hagyott volna meg, mólónként maximum 2 hajóval. A rendezvényhajók elméletileg csak a Petőfi tér vonalában köthetnének ki 3 raszter hosszban (ez hajótípustól függően maximum 3x2 hajó kikötését jelenti). A XIII. kerület kérésére a Szent István park előtti 450 méteres szakaszon viszont egyáltalán nem lenne létesíthető kikötő.

A hajósok túlzónak találták a korlátozást, mondván az átszervezés tízezrek megélhetését veszélyezteti, súlyos csapást mérhet a fővárosi turizmusra, nő a környezetterhelés.

De vitatta a tervet Karsay Ferenc XXII. kerületi kormánypárti polgármester is, aki szerint elfogadhatatlan, hogy Budafok-Télténybe tolnák ki a szállodahajókat és a vendéglátóipari hajókat, miközben hiányzik a kiszolgálásukhoz szükséges infrastruktúra. Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester is átgondolatlannak, Ferencvárost hátrányosan érintőnek nevezte a változtatást. Az V. kerület pedig két étteremhajó lakóházak elé való áthelyezését sérelmezte.

A háborgás csillapítására a városvezetés megígérte – és erről közgyűlési határozat is született –, hogy létrehoz egy munkacsoportot az új kikötőhelyek kijelölésére, a várható hatások vizsgálatára. Május vége volt a határidő. A munkacsoport által javasolt intézkedések végrehajtására november végét jelölte meg a közgyűlés. Mindkét határidő elmúlt, de a helyzet nem változott.

„Önkormányzatunkhoz továbbra is rendszeresen érkeznek panaszok a Duna XIII. kerületi szakaszán kikötő hajók miatt. Ezek többségében a közterületek túlterheltségéből, a hajók közönségének deviáns közterület-használati szokásaiból, fokozott zajterhelésből, illetve a személyszállító járművek szabálytalan parkolásából adódnak” – válaszolta a Népszava kérdésére a kerületi önkormányzat, amely azt is hozzátette, hogy „az önkormányzatunk szorgalmazza a DÉSZ-ben foglaltak megvalósítását".

„ A Duna-part használatának teljes körű megújítása csak a korábbi szabályok alapján kiadott közterület-használatok lejárta, azaz 2026. december 31-e után lehetséges a közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendelet tavaly decemberi módosítása okán” - válaszolta a tétlenség okát firtató kérdésünkre a Városháza. Mint írták,

az így rendelkezésre álló másfél-két év elegendő arra, hogy a feladatra létrejött munkacsoport hosszú távon kiszámítható, gazdaságilag is fenntartható parthasználatot eredményező szabályrendszert készítsen elő, különös tekintettel az új kikötők kialakítására.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint tavaly többször is ülésezett a munkacsoport alkalmanként hozzávetőlegesen 30-30 meghívott részvételével. A megbeszéléseken részt vettek a hajós társaságok képviselői, a Duna-parti kerületi önkormányzatok delegáltjai, illetékes minisztérium munkatársa, hatóságok szakértői, városfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet képviselői. A főváros törekvését az egységes szemléletű, hosszabb távon kiszámítható parthasználatra és hajóforgalom kialakítására minden résztvevő egybehangzóan támogatta. Felmérték az újonnan létesítendő kikötőhelyek infrastruktúra igényeit, megvitatták a vízoldali hatósági, üzemeltetési, kérdéseket, egyeztettek az illetékes közmű- és közszolgáltatókkal és a mederhasználat szabályozásáért felelős állami szervekkel, bizonyos speciális szakági témákban azonban még nem sikerült ezeket lezárni. A Főpolgármesteri Hivatal 3 változatot készített az új rend szerinti elosztásáról. A javasolt új elrendezések a meglévő rendelkezések és kapacitások lehetőség szerinti megtartásával, minimális mértékű kompromisszummal kalkulálnak. Döntés még nem született.

Új kikötési helyek kijelölése egy új Duna-parti Építési Szabályzatban lehetséges, aminek előkészítési munkája megkezdődött. Ezt az Építészeti Törvény alapján legkésőbb 2027. június 30-ig kell kidolgozni.