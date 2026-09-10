Gyakrabban járnak a hajók a Dunán

A tavaszi időjárás beköszöntével új menetrendet vezet be a BKK a vízi hálózatán. Gyakrabban követik egymást a D11-es hajók, a délutáni csúcsidőben újra indul a D12-es járat, s ismét lehet a hétvégi napokon hajózni - értesült a HavariaPress.