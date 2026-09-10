A pandémia idején tapasztalt, szinte teljes leálláshoz hasonló forgalom-visszaesés alakult ki idén nyáron a dunai szállodahajózás egyes piaci szegmenseiben a tartós aszály és a rendkívül alacsony vízállás miatt. A tét nem kevesebb, mint évi 600 ezer szállodahajós utas.
Több mint egy éve döntött a főváros a bulihajók kitiltásáról a belvárosi Duna-szakaszon, ám a hajók maradtak. Az Országház előtti vízpart lépcsőiből lassan fák nőnek.
A szervezet az ügy feltárásához rajtaütéseket tartott a közbeszerzés egyes ajánlattevőinél.
Magasabb és fenntarthatóbb bevételekre számít a közlekedési vállalat.
Június közepétől fokozatosan indulhat el a menetrend szerinti hajóközlekedés a Duna fővárosi szakaszán. A flotta hosszú távú üzemeltetése azonban nehézségekbe ütközik.
A hajók motorjainak légszennyezése a Pesti alsó rakparton a másutt mért értéket akár százszorosan is meghaladja - jelentették civilek. A kormány épp most szigorítja a határértékeket.
Kedden egy 71 éves rekord dőlt meg a fővárosnál. A hét vége előtt nem várható jelentősebb mennyiségű csapadék.
A tavaszi időjárás beköszöntével új menetrendet vezet be a BKK a vízi hálózatán. Gyakrabban követik egymást a D11-es hajók, a délutáni csúcsidőben újra indul a D12-es járat, s ismét lehet a hétvégi napokon hajózni - értesült a HavariaPress.
Magyarország komoly lehetőséget lát a dunai hajózás fejlesztésében mind gazdaságfejlesztési, mind pedig munkahely-teremtési tekintetben - hangsúlyozta az MTI-hez pénteken eljuttatott közös közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).