Focizás után rosszul lett és meghalt egy kiskamasz Békés vármegyében

Békés vármegye;Országos Mentőszolgálat;

2025-08-07 07:29:00 CEST

A helyszínre esetkocsit és mentőgépkocsit riasztottak, de sajnos nem tudták megmenteni a fiú életét.

Összeesett és meghalt egy kiskamasz egy Békés vármegyei településen – írja a Beol. A portál információi szerint a kisfiú halála előtt saját otthona kertjében focizott, utána lett rosszul.

A Beol megkeresésére az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa elmondta, hogy a helyszínre esetkocsit és mentőgépkocsit is riasztott mentésirányításuk, miközben a helyszínen tartózkodóknak az újraélesztés lépéseire adott instrukciókat. – Sajnos a kitartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére sem lehetett megmenteni a fiú életét – tette hozzá.