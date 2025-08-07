Balatoni panorámás, jakuzzis, inkább nyaralónak látszó gazdasági épületet vett Nagy Márton felesége

Balaton;Nagy Márton;Vászoly;

2025-08-07 08:29:00 CEST

A nemzetgazdasági miniszter leszögezte, hogy az ingatlan vásárlása a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával valósult meg, és a „borospincés ház” készen lett megvásárolva, belső átalakítás nem történt.

Szőlősgazda lesz Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felesége, aki egy 3180 négyzetméteres telket vett meg a Balaton-felvidéki Vászolyon – tudta meg a 24.hu.

június 18-án kötötte meg az adásvételi szerződést a zártkerti, szőlő és beépített terület, illetve rét besorolású ingatlanra, ami a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területen található.

Az ingatlanhoz kétezer tő szőlőültetvény és önálló kút tartozik, a vételára pedig 16 millió forint volt.

A szerződésből az is kiderül, hogy a telket földhasználati jog terheli egy rajta álló ingatlan vonatkozásában. Az utóbbi egy külön helyrajzi számon található, 64 négyzetméteres gazdasági épület, amelyet a tulajdoni lapja alapján már csaknem egy évvel korábban megvásárolt Nagy Márton felesége.

ez a „gazdasági épület” valójában egy viszonylag újépítésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van.

A hvg.hu összefoglalója szerint a portál azt írja, hogy a balatoni kilátást nyújtó házat villanypásztor és kamerarendszer őrzi. Az ingatlanért Nagy Márton felesége körülbelül 150 millió forintot fizethetett. Hogy erre miből volt pénze, az nem ismert, hiszen a miniszterek családtagjainak vagyonnyilatkozata nem nyilvános. Egy helyi ingatlanos szerint a jakuzzi vízellátásához még külön kutat is fúrtak. Az adásvételi szerződést pedig egy olyan ügyvéd jegyezte ellen, aki annak a Pete Juditnak a helyettese, aki Nagy Márton testvérének a helyét vette át annak ügyvédi irodájában, amikor Nagy miniszter lett.

A portál kérdéseket küldött Nagy Mártonnal az ingatlanvásárlással kapcsolatban. A nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy