Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa

2025-08-07 07:00:00 CEST

Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. Azt gyanította, hogy a bezárásra ítélt cukrászdája ügyében nem mindössze bérleti vitáról van szó, valakik egyszerűen rá akarják tenni a kezüket az egészre.

Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa - értesült a Népszava.

A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában egészen szerdáig. Mint arról beszámoltunk, szerda reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita – adta hírül Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere.

Az ügy előzménye egy másfél évtizede húzódó bérleti vita: a Ruszwurm jóval a piaci ár alatt fizetett bérleti díjat, a tárgyalások zátonyra futottak, a Kúria pedig végül az önkormányzatnak adott igazat, és több mint 300 milliós tartozás megfizetésére is kötelezte a céget. A Ruszwurm nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát a cukrászda átvételére, így végrehajtással vették vissza az ingatlant.

A Ruszwurm Kft. szerint az ügy nemcsak egy patinás intézményt érint, hanem súlyos kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságáról és a jogállamiságról is. A konfliktus 2011-ben kezdődött, amikor az akkori fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás jelentősen megemelte a bérleti díjakat. Szamos Miklós, a cég tulajdonosa úgy vélte: nem pusztán bérleti vitáról van szó – valakiknek egyszerűen kell a cukrászda