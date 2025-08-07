Egy időre leállította a vasúti közlekedést a katasztrófavédelem Komáromnál

Komárom;füst;katasztrófavédelem;vasúti közlekedés;

2025-08-07 09:20:00 CEST

Füstöt észleltek egy Szlovákia felől érkezett tehervonat két tartálykocsijánál.

Csütörtök reggel egy időre leállította a vasúti közlekedést Komáromnál a katasztrófavédelem, így a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kellett számítani. A MÁV a Facebookon arról számolt be, hogy egy Szlovákia felől Komáromba érkezett tehervonat két tartálykocsijánál füstöt észleltek a teherpályaudvaron.

A bejegyzés szerint azóta már ismét teljes útvonalon közlekedhetnek a vonatok, a késések fokozatosan csökkennek és kora délelőtt helyreállhat a menetrend.