2025-08-08 06:00:00 CEST

Hangosan tiltakoztak a zöldek, hogy szaporodásbiológiai szempontból a legrosszabbkor történik a Zagyva medrének rendbetétele, mert akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat az ottani élővilágban. De akkor miért nem léptek fel, amikor évtizedeken keresztül ezekkel a medrekkel kapcsolatban csak egy volt a program: elhanyagolni őket? Még a nagy tekintélyű, nagy tudás, tapasztalat és dokumentáció birtokában lévő Országos Vízügyi Hivatalt is megszüntették. Egy hatóságot, amely egyébként nemzetközi elismertséget vívott ki magának. Ez nem fájt?

Emlékszem, annak idején, az M1-es autópálya építésekor az Óbarok–Nagyegyháza–Tükröspuszta kiváló vadászterületet a nyomvonal kettévágta. Akkortájt hangosan nem lehetett közzétenni az ellenvéleményeket, de volt aggódás a vadgazdálkodással kapcsolatban. Féltünk , hogy baj lesz. Nos, nem lett. Mindössze kettő év alatt tökéletesen visszaállt a természeti egyensúly, a gondosan tervezett és megépített vadátjáróknak hála.

Valószínűleg most magamra haragítok minden hangosan aggódó természetvédőt, de ezek a vizes csatornák, kisebb-nagyobb medrek elsősorban nem azért épültek, hogy változatos élővilágnak adjanak otthont, hanem gazdasági érdekből - és nem is rosszul. Azt is látni kell, hogy amit elhanyagolnak, azt a természet így vagy úgy, de visszaveszi. Lehet, hogy éppen nem ott, ahol korábban, de higgyék el, a kérdéses élővilág, ha nem is a Zagyva partján, de máshol megtalálja a maga élőhelyét. Van annyira elhanyagolt ez az ország, hogy nem tart majd sokáig. És úgy tűnik, sok víz sem kell hozzá, mert a publikált fotók szerint a kérdéses terület sem dúskált benne.

Vannak gazdasági prioritások, és vannak mindenképpen megőrzendő természeti értékek. Ma a kormány gazdasági prioritása a sok esetben megkérdőjelezhető, igencsak vízigényes gyárépítési kampány, ami művelésre alkalmas területek csökkenésével is járt. Ugyan miért mindig csak a közvetlenül érintettek fújták meg hangosan a harsonáikat, hogy állj, ne tovább, veszélyben a víz, veszélyben a termőterület, másképpen nem lehetne? Hová lett a hajdan a bős-nagymarosi vízlépcső ellen százezer embert utcára vivő civil mozgalom, a magyar természetvédelem?

Természetesen elképzelhető, hogy nem a legjobb biológiai időpontot választotta a vízügy, de vélhetően van oka, miért most fogott bele a meder karbantartásába Talán most van kapacitás, talán most olyan az időjárás, hogy biztonsággal lehet dolgozni, helyreállítani, talán előkészülnek egy esetlegesen csapadékos őszre, télre, tavaszra. Ez mind és még sok más indok egytől egyig megállhatja a helyét.

Mindenki számára jó megoldás nincs. Mint ahogy vitatott lehet a túlzott mértékű Natura 2000 védelem, ugyanúgy mindenképpen vitatott a védett erdők tarvágása, a valóban védendő vagy már védett területek bolygatása. De azokon a helyeken, ahol a természet rövid időn belül tudottan visszaáll, legfeljebb pár kilométerrel arrébb fejlődik ki újra, ugyanakkor közérdeket szolgálnak és megalapozottak a gazdasági igények is, ott talán érdemes lózungok helyett inkább számolni, gondolkozni, elemezni. Legyen már végre elég a zagyválkodásból!

A szerző agrármérnök.