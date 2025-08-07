Vádat emeltek a férfi ellen, aki rálőtt a lomtalanító munkásokra Óbudán

lövöldözés;vádemelés;lomtalanítás;légpuska;Óbuda;

2025-08-07 11:55:00 CEST

Végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a Fővárosi Főügyészség.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emeltek azzal az 57 éves férfival szemben, aki légpuskával lőtt az utcán lomtalanító munkásokra.

A Fővárosi Főügyészség közleményében felidézi, a férfi még 2023. szeptember 22-én reggel 6 óra körül az óbudai lakásának erkélyén tartózkodott, amikor az utcájukban felfigyelt a korábban ott elhelyezett lomokat egy gépkocsira rakodó munkásokra. Ekkor a lakásból elővette a légpuskáját és először az egyik férfit derékmagasságban, hátközépen lőtte, majd annak társára is rálőtt, akit a nyaka jobb oldalán talált el.

A lövések az először eltalált férfinak 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak, de a súlyosabb sérülés elmaradása a férfi munkaruházatának volt köszönhető, míg a nyakon lőtt férfi esetében csak a véletlenen múlt, hogy az életveszély elmaradt.

A vádirat része az is, hogy – a légpuskás esetet megelőzően mintegy fél évvel – a férfi a lakóhelye közelében az utcán belerúgott egy arra haladó személygépkocsi oldalába és abban mintegy 250 ezer forintos kárt okozott. Ez azért történt, mert nem sokkal korábban a gépkocsi tulajdonosa – egy utóbb hibásnak bizonyult – használt mosógépet vásárolt a vádlottól, a hiba észlelésekor pedig visszament hozzá reklamálni.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottat az életveszélyt okozó testi sértés kísérletén túlmenően súlyos testi sértés kísérletével, valamint rongálással és garázdasággal vádolja és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.