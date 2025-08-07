A Kneecap nem léphet fel, de valaki már lengetett palesztin zászlót a Szigeten a Nagyszínpad VIP-zónájában

Palesztina;Sziget Fesztivál;zászló;

2025-08-07 12:45:00 CEST

Úgy tűnik, a Kneecapet ki lehet tiltani Magyarországról és a Szigetről, a szabad Palesztina gondolatát azonban nem annyira, erről tanúskodik legalábbis az a zászló, amelyet fotósunk kapott le a fesztivál nagyszínpadi VIP-zónában mindjárt az első napon, nem is akárhol, a fesztivál VIP zónájában. A Free Palestine feliratú zászlót egy lány lengette a VIP-zóna paravánja mögött. Zászlóján az ökölbe szorított kéz mellett egy anya sziluettjét is lehetett látni a karon ülő kisgyermekével, alighanem célzásként a rengeteg civil áldozatra és Gázai övezetet sújtó éhínségre, amelyik miatt nemrég gyors egymásutánban Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada is bejelentette, hogy az ENSZ 2025-ös közgyűlésén elismeri a független palesztin államot. Hogy senki ne értse félre, a lány felsőjén is virított egy palesztin zászló.

Mint ismert, a Izrael-ellenes, markánsan palesztinpárti kiszólásairól ismert belfasti ír raptriót az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. Kneecap-koncertre a kornyéken csak a katowicei OFF fesztiválon lehetett benézni, ahol zúgott is egy nem éppen Orbán Viktort éltető rigmus.