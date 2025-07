Magyarországon még nem volt példa arra, hogy ilyen körülmények között tiltsanak ki egy előadót

politika;Orbán-kormány;Magyarország;Sziget Fesztivál;kitiltás;Kneecap;

2025-07-25 11:08:00 CEST

Meggyűlik a baja az Orbán-kormánynak idén nyáron a fesztiválokkal, most éppen nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva tiltotta ki a belfasti ír raptriót, a Kneecapet Magyarországról.

Egy hónapok óta húzódó nemzetközi botrányt követően példátlan módon, három év beutazási tilalommal sújtja a Kneecap rap együttes tagjait az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, pontosabban Liam Óg Ó hAnnaidh, Naoise Ó Cairealláin és J. J. Ó Dochartaigh ír előadóművészeket. A döntés előzménye, hogy idén tavasszal a zenekar igencsak nagy port kavart az amerikai Coachella fesztiválon, ahol fellépése idején a kivetítőn többek között Izraelt erősen kritizáló mondatokat olvashatott a közönség. A gázai nép mellett olyan gondolatokkal kiálló együttes, mint például Izrael népirtást követ el a palesztin néppel szemben, nemcsak a közvéleményből, hanem számos politikusból is enyhén szólva vegyes érzéseket váltott ki, annak ellenére is, hogy az rapperek korábban sem voltak túlzottan szégyenlősek, ha véleményük kifejezéséről volt szó. Rendszeresen beszélnek többek között a belfasti munkásosztály fiataljainak problémáiról és az ír nyelvi hagyományokhoz való jogokról is. (Részben utóbbinak köszönhetik népszerűségüket, sokak szerint ugyanis rengeteget tettek a rap segítségével azért, hogy az ír anyanyelv ne kopjon ki a közbeszédből.)

A zenekarnak viszont a palesztin nép melletti nyílt kiállással egy olyan globális szinten megosztó konfliktusba sikerült beletenyerelnie, amelyben nemhogy ők, de számos más színész és előadóművész kényszerült magyarázkodásra, ha állást foglalt bármelyik oldal mellett. Márpedig a járvány utáni gazdasági válsággal, az orosz-ukrán konfliktus, majd a palesztin-izraeli konfliktus kitörésével a fesztiválok jó része is politikai, közéleti kérdésektől volt hangos szerte a világon, különösen idén.

A Kneecap körül viszont azután tört ki nagyobb botrány, amikor az együttesről előkerült egy, még 2024-ben készült koncertfelvétel részlete, amelyen a zenekar a két terrorszervezet, a palesztin Hamász és a libanoni Hezbollah felemelését hirdette. A Glastonbury fesztiválon zajlott koncert és a videók miatt is rendőrségi eljárás indult az együttes tagjai ellen, miközben a tagok több fórumon is számos esetben hangsúlyozták, elutasítják a terrorizmus pártiság vádját, egyetlen céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra az embertelen népirtásra, amely Gázában zajlik. Azóta mindkét esetben bizonyítékok hiányában ejtették a vádakat. Az ügyben számos politikus is felszólalt Nagy-Britanniában, többek között John Swinney skót miniszterelnök is, aki a glasgow-i TRNSMT fesztivál szervezőit kérte, töröljék a programból az együttest. Erre végül biztonsági okokra hivatkozva került sor. Az igazi nyári fesztiválszezont megelőzte a botrány, így

várható volt, hogy számos szervezőt ér majd hasonló dilemma: így járt a világ egyik legnagyobb zenei események számító Glastonbury fesztivál is, amely viszont elég hamar világossá tette, a szólásszabadság számukra nem kérdés, nem törlik a fellépést.

Velük szemben viszont a francia Rock En Seine fesztiválnak otthont adó Saint-Cloud önkormányzata döntött úgy, hogy megvonja mintegy 40 000 eurós támogatását a szervezőktől az együttes fellépése miatt. Idővel végül számos koncertet töröltek többek között Angliában és Németországban is. Az események hatására a Massive Attack, Brian Eno, illetve a nemrég Budapesten is járt Fontaines D.C. zenekar jelentette be, hogy a palesztinok mellett kiálló zenészek számára művészeti szövetséget hoznak létre.

Mivel hónapok óta nyilvános volt, hogy a Kneecap a Sziget fesztiválon is fellép, nem okozott nagy meglepetést, hogy előbb-utóbb a szervezők a politika és közvélemény nyomására válaszút elé kerülnek. A jobboldali sajtó jó része bírálta élesen a fesztivált azért, hogy a “terrorizmus támogatóit” hagyja fellépni az eseményen. A Sziget szervezői hetekig kiálltak álláspontjuk mellett, amely szerint ugyan a rendezvényen nincs helye uszításnak, a fesztivál a szólásszabadság helye kell, hogy maradjon. A főszervező Kádár Tamás azután is kitartott véleményük mellett, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel személyesen egyeztetett a kérdésben, miután a politikus nyílt levélben kérte a szervezőket, döntsenek bölcsen az ügyében. Mindeközben több mint 170, a hazai kulturális élet elismert tagja írt alá egy, a zenekar fellépése ellen tiltakozó petíciót. Ebben a megosztott légkörben csütörtök reggel már a Magyar Nemzet arról írt, a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltja az együttes tagjait az országból. A hivatalos megerősítésre órákkal később került sor, akkor már antiszemita gyűlöletbeszéd és a Hamász, valamint a Hezbollah nyílt dicsérete állt a döntés mögött. Ezt többek között Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár fejtette ki X közösségi média felületén, amelyet délutánra már az Erdélyben tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök is üdvözölt, mondván, „gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra”.

Az ügyről Bátki Hanna idegenrendészeti ügyvédet kérdeztük, aki kiemelte, arra, hogy egy előadót ilyen körülmények között tiltsanak ki az országból még nem volt példa,

a döntéssel minden jogi kiskaput is bezártak a fesztivál szervezői előtt:

– Biztosan kormányzati döntés van mögötte, de a beutazás tiltása az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hatásköre. Erre jellemzően nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági jogalapja lehet. Itt a hírek szerint az előbbi adott indokot. A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy aki nemzetbiztonságot sért vagy veszélyeztet, azzal szemben megszülethessen egy ilyen döntés, még akkor is, ha fellépőként, művészként hívnak meg valakit egy ilyen fesztiválhoz hasonló eseményre.

A döntésre csütörtök délután már a zenekar is reagált az X-en. Közleményükben felháborítónak nevezték Orbán Viktor „tekintélyelvű kormányának” döntését, különösen annak fényében, hogy a miniszterelnök nemrég hősként üdvözölte „a körözött háborús bűnöst”, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. A zenekar kiemelte, „gyértelmű, hogy ez politikai figyelemelterelés, és egy újabb kísérlet arra, hogy elhallgattassák azokat, akik a palesztin nép elleni népirtásra hívják fel a figyelmet. A közlemény szerint a zenekar a jövőben is felhívja a figyelmet az igazságtalanságokra és kiállnak az igazukért, ahogyan azt szerintük tették többek között nemrég a Budapesti Büszkeség Menetén vonulók is. A szöveget egy „Fuck Viktor Orbán” végszóval zárták.

A Sziget fesztiválon korábban fellépett volna a palesztin DJ Sama’ Abdulhadi is, neve viszont az elmúlt hetekben eltűnt a programból. Az okokról kérdeztük a szervezőket, lapzártánkig nem érkezett válasz.