Magyar Péter: Cél, hogy mind a 106 egyéni körzetet megnyerjük

Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;választókerületek;felmérések;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-07 12:37:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint is kamu közvélemény-kutatás az a belső felmérés, amire hivatkozott Orbán Viktor, hogy 80 választókerületet elhozna a Fidesz. Az Index most ez alapján közli a hatalmas kormánypárti előnyöket kimutató adatokat.

A Tisza Párt a valódi, reprezentatív kutatásokban minden olyan körzetben jelentősen, hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell – írja egyik csütörtöki Facebook-posztjában Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke arra reagált, hogy a Fidesz szerinte elkezdett kamu közvélemény-kutatásokat kihozni az Indexen, ahogy fogalmazott, a propagandaoldalon.

Az Index ugyanis sorozatot közölt napok óta arra hivatkozva, hogy megszerezték annak a fideszes belső felmérésnek több részletét, amelynek alapján Orbán Viktor Tusnádfürdőn július végén azt közölte, ha akkor vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lenne.

Ennek alapján hatalmas Fidesz fölényt mutatott ki az évekkel ezelőtt kormánypártivá fazonírozott portál. Így egy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókerületben több mint 40 százalékra hozták ki a Fideszt, míg a Tisza Párt nem érte el a 26-ot sem, egy borsodi választókerületben 11, egy Pest megyeiben „csak” százalékos vezetést jeleztek a kormánypárt számára. A csütörtöki közlésük szerint Bács-Kiskun megyében a kalocsai központú választókerületben majdnem tíz százalék a Fidesz előnye. És mint mindenhol, a Mi Hazánkot hozták ki biztos parlamentbe jutónak.

Magyar Péter viszont nem hisz a Karmelita szirénhangjainak, ugyanis leszögezi: „A meggyőző kétharmados TISZA győzelemhez szükséges választókerületben is vagy vezetünk vagy döntetlen az állás. Ezek olyan körzetek, ahol a Fidesz 2022-ben még 25-30 %-kal nyert. Megyünk előre. A cél, hogy mind a 106 egyéni körzetet megnyerjük.”