Átlátszó: közpénzmilliárdokból kampányol egy fideszes álcivil agytröszt a fővárosban

A BP Műhely az országgyűlési választásokat megelőzően folytathat fővárosi „keresztény-konzervatív” kampányt, rutinos kerületi expolgármester és Habony Árpád környékén mozgó politikai technológus is feltűnik a szervezet vezetői között.

Miközben rendszeresek a fővárosi költségvetést érő kormányzati elvonások, az Orbán-kormánytól érkező több mint 2,5 milliárd forintnyi közpénzt költhet saját céljaira egy budapesti ügyekkel foglalkozó, több mint 40 főt foglalkoztató agytröszt. A milliárdos támogatásból életre hívott BP Műhely háza táján feltörekvő Fidesz-káderek nyüzsögnek – írja az Átlátszó.

A szervezetet júliusban annak alapítója, Kőrösi Koppány mutatta be a TV2 reggeli beszélgetős műsorában. A tényfeltáró portál szerint a nyilvánosság előtt igyekeznek ideológiamentes szakmai műhelyként bemutatni magukat, de a 2026-os parlamenti választások előtt – és azt követően is – közpénzből vinnének fővárosi keresztény-konzervatív kampányt. Az Átlátszó áttekinthette a nagy összegű támogatáshoz tartozó szakmai programot, amelyben a szervezet arról ír, hogy kifejezetten a fővárosi „keresztény-konzervatív” közösséget szeretnék megszervezni.

A BP Műhely vezetői között fideszes vagy a kormánypártok holdudvarához kötődő figurák tűnnek fel.

A cikk szerint a szervezet eddigi szakmai-kutatási tevékenysége elhanyagolható. A jövő évi országgyűlési választásokat felvezető időszakban beinduló BP Műhely egyes tevékenységei – a közvélemény rendszeres monitorozása, a fővárosi élet problémás pontjainak megkutatása, egy Budapesti Konzultáció – viszont egy politikai kampánygépezetre emlékeztetnek.

Az 53 éves Kőrösi Koppány oldalát három éve a Megafon is a követői figyelmébe ajánlotta, tavaly októberben pedig a Fidesz-közeli Kommentár szervezésében üzemelő tihanyi Tranzit fesztiválon fővárosi ügyekről beszélgetett Szentkirályi Alexandrával és Böröcz Lászlóval. 2024 decemberében Kőrösi alapító tulajdonosként bejegyezte a nonprofit céget, amelynek a székhelyül szolgáló címet a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány – azaz a Fidesz pártalapítványa – biztosította.

Kőrösi ügyvezetőnek Szabó Krisztián Szilárdot nevezte ki, aki korábban a Fidelitas alelnökeként vált ismertté. 37 éves, az elmúlt években állami tulajdonú cégek vezetésénél töltött be pozíciókat, de a Miniszterelnökségen is megfordult politikai tanácsadóként, a neve pedig a Fidesz 2022-es listás képviselőjelöltjei között is szerepelt.

A két kiemelt munkatárs Losonci Gergely és Heil Kristóf. Losonci a Fidesz egyik legfontosabb politikai technológiai háttérintézménye, a Századvég politikai igazgatójaként ismert. 2019-ben a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltje volt, sajtóértesülések szerint 2023-ban az Orbán Viktor miniszterelnök nem hivatalos kommunikációs tanácsadójaként ismertté vált Habony Árpáddal együtt turnézott az Egyesült Államokban, hogy Donald Trump köreitől tanácsadói megbízást kapjanak. A 33 éves férfi tavaly óta vezeti Habony londoni tanácsadó cégét.

Röviddel létrejötte után a BP Műhely a Batthyány Lajos Alapítványnál (BLA) adott be támogatási kérelmet. A hozzájuk beadott közérdekű adatigénylés eredményeként az Átlátszó megtudta, hogy a frissen bejegyzett BP Műhely támogatási kérelmében azzal fordult az állami pénzből gazdálkodó alapítványhoz, hogy finanszírozzák teljes egészében a működésüket 2025 februárjától 2026 márciusa végéig – tehát a jövő évi parlamenti választásokig. Mint írják:

február 11-én aláírták a szerződést, eszerint a BP Műhely terveit a BLA teljes egészében finanszírozza, összesen mintegy 2,52 milliárd forinttal.

Az Átlátszó által megismert, szakmainak nevezett programban alig esik szó arról, hogy a BP Műhely hogyan szeretné kutatni a fővárosi mindennapok alapkérdéseit és milyen módon szeretne eljutni a válaszokhoz. Az iratok ezzel szemben egy olyan szervezet képét festik, amelyik közpénzből elsősorban politikai kampánytevékenységet szeretne folytatni, méghozzá vélhetően a Fideszt támogatva.