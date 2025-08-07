A II. kerület feljelenti a Mohut, ha a lomtalanítás után nem takarít össze

lomtalanítás;II. kerület;Őrsi Gergely;Mohu Mol;

2025-08-07 13:18:00 CEST

A hulladékot pedig összeszedi és elszállítja a vállalatnak, mint tulajdonosnak.

Megvan a lomtalanítás időpontja, de a MOHU MOL nem akarja elvégezni a takarítást – közölte a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely a Facebook-oldalán. Hozzátette, amennyiben ezt elmulasztja a vállalat, akkor feljelentik, összeszedik ők a hulladékot, és elszállítják neki, mint tulajdonosnak.

A polgármester felidézte, a II. kerületben rendszerint ősz elejére esik a lomtalanítás, és az eddigi évek gyakorlata szerint ezt az FKF végezte el, majd a szállítást követően a takarítást is, amiben természetesen a kerület segített. Idén ezért – folytatta – a MOL-hoz tartozó MOHU hulladékgazdálkodási vállalat felel.

Őrsi Gergely kiemelte, már tavaly óta jelentek meg „helyenként egészen elképesztő” forgatókönyvek a MOHU budapesti „lomtalanításreformjáról”, volt például olyan elképzelés, hogy városrészenként néhány lomtalanító pontra kell elvinnie mindenkinek személyesen a lakásokból a lomokat. Hozzátette,

ami egyelőre látható, hogy a lomtalanítással járó takarítási feladatokat nem érzi magáénak a MOHU, így a közterületek takarítását megpróbálja kifizettetni a városrészekkel.

Azon túl – állapította meg –, hogy a lépéssel újabb közszolgáltatás minőségét rontja le az állam, és újra forrást próbál elvonni az önkormányzatoktól, a legfőbb probléma, hogy nem a rendezettebb és gördülékenyebb lomtalanításon dolgoznak, hanem a felelősség és a feladat tologatása zajlik.

A polgármester leszögezte, a helyzet egyszerű, a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a törvény szerint a MOHU birtokába kerül.

„Ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen, amiért természetesen fel fogjuk jelenteni”

– fogalmazott.

A lomkikészítés ideje a II. kerületben szeptember 7-től 14-ig tart, a körzetleírások megtalálhatók a II. kerület weboldalán.