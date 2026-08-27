Az érintettek folytathatják ténykedésüket, ha akarják, de közpénzt a továbbiakban nem kapnak, feladataikat az állam veszi át.
A BP Műhely az országgyűlési választásokat megelőzően folytathat fővárosi „keresztény-konzervatív” kampányt, rutinos kerületi expolgármester és Habony Árpád környékén mozgó politikai technológus is feltűnik a szervezet vezetői között.
A közpénzből származó összeget támogatásként a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül kapta az Alapjogokért Központ.
A jelek szerint nagyon drága mulatság folyton Orbán Viktort és a Fideszt dicsérni.
Mire fordítják a bőkezű Miniszterelnöki Kabinetiroda milliárdjait? Egy „konzervatív kávézónak” például 600 millió forint jutott.