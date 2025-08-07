Jövőre akár tíz mandátummal is számol a Kutyapárt

Nagy Dávid;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;választás 2026;

2025-08-07 15:00:00 CEST

2022-es egyéni jelöltjeik nagy része helyett új emberek indulhatnak a választókörzetekben.

Kormányváltásra és 7-10 saját mandátumra számít az MKKP a 2026-os parlamenti választáson – árulta el lapunknak Nagy Dávid pártigazgató egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.

A Kutyapárt listavezetője kérdésünkre azt is elmondta: 2022-es egyéni jelöltjeik nagy része helyett új emberek indulhatnak a választókörzetekben, Hadházy Ákos pártlistás szereplése pedig elképzelhető, bár minimális esélyt lát rá; a pártban nem folyik erről diskurzus.

Nagy Dávid aláhúzta: arról sem tudnak, hogy inogna Kovács Gergely, pártelnök önkormányzati többsége. Mint ismert, a hét elején távozott hegyvidéki frakciójukból Kocsis Borbála, és Visi Piroska, majd a 444 Kovácsról megjelent cikke váltott ki indulatokat. Ebben „névtelenséget kérő forrásokra” hivatkozva lényegében azt állították: a kutyapárti polgármester leállítja a korábbi fideszes vezetés korrupciós ügyeinek feltárását, miután Tiborcz István befektetőként járt nála februárban a hivatalban.

Kovács hazugságnak titulálta a leírtakat, Facebook-posztjában tételesen cáfolta a 444 állításait. Nagy Dávid szerint a Kutyapárt is hibázott, félrecsúszott az ezzel kapcsolatos sajtó-kommunikációjuk. (Amellett, hogy a cikk tartalmát továbbra is valótlannak tartják.) A pártigazgató azonban kijelentette: nem osztja meg a pártot Kovács Gergely tevékenysége, és további távozókra sem számítanak.

Mint kiderült, a pártszervezet egyébként folyamatosan bővül, annak ellenére, hogy a következő hónapokban – különösen az online térben - jelentős nyomásra számítanak, hogy a Momentumhoz hasonlóan lépjenek vissza a választási indulástól.

- Nem gondolom egyébként, hogy ez a hadjárat az ellenzék, vagy a Tisza érdekét szolgálná, és Magyar Péter nem is kommunikál úgy a Kutyapártról, ahogy korábban Márki-Zay Péter

– mondta a listavezető. Jelenleg 55 képviselőjelöltet fogadtak el, a csütörtöki beszélgetésen jelen volt az országos lista 5. helyén álló Pásztor Eszter is, aki a tervek szerint Fejér 1-es körzetben áll majd rajthoz.

A kampánnyal kapcsolatos terveik között szerepel az eutanázia, és a melegházasság kérdésének felkarolása, valamint az önkormányzatok és állami szervek átláthatóságáért folyó harc. Konkrét javaslatokat is szeretnének asztalra tenni: például az apasági szabadság meghosszabbításáról, vagy a szülőszobákban sérülő anyai jogok védelméről szóló indítványokat. Magyar Péter „Út a börtönbe” programjáról Nagy Dávid kijelentette:

„Támogatjuk az elszámoltatást, de sajnos ez nem így működik. Először a közbeszerzési törvényt és a jogszabályi környezetet kell rendbe tenni ahhoz, hogy a jövőben ne történhessenek a mostanihoz hasonló visszaélések.”

Az ügynökakták megnyitását azonban – mint elhangzott – mindenképpen meg tudják ígérni.

Lapunk az Otthon Start programról szóló kutyapárti álláspontról is érdeklődött, s mint megtudtuk ehelyett inkább közvetlen transzfereket nyújtanának a rászoruló fiataloknak. Semmiképpen nem értenek egyet a kormány végtelenített hitel-programjaival, mivel a párt szerint ezzel később csak nehéz helyzetbe hozzák az embereket.