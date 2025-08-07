Őrizetbe vettek egy 16 éves lányt, aki megalázta és bántalmazta egyik barátnőjét

bántalmazás;Veszprém;őrizetbe vétel;megalázás;

2025-08-07 17:15:00 CEST

Arra kényszerítette, hogy kiszolgálja a lakásban tartózkodó társaság tagjait, és amikor távozni akart, nem engedte ki onnan. Társait, egy 18 éves fiatalembert és egy 15 éves lányt szintén elfogták, kezdeményezték a letartóztatásukat.

Személyi szabadság megsértése és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást egy 16 éves lány két másik fiatal ellen, akik megalázták és bántalmazták hasonló korú ismerősüket – derül ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki közleményéből.

Mint írják, az elmúlt időszakban bejárta a közösségi oldalakat és a médiát egy felvétel, melyen egy fiatal lány bántalmaz egy másikat. Az eset még 2024. július 23-án egy veszprémi lakásban történt, melynek során egy 16 éves lány bántalmazta 17 éves barátnőjét – folyamatosan megalázó módon bánt vele, és arra kényszerítette, hogy kiszolgálja a lakásban tartózkodó társaság tagjait.

Amikor pedig távozni akart, nem nyitották ki neki a bejárat ajtót. Végül a lány kijutott az utcára, azonban a tettlegesség még ott is folytatódott – olvasható a közleményben. A tájékoztatás szerint elfogatóparancsot adtak ki a balatonalmádi lánnyal szemben, akit a rendőrök kedden késő délután a veszprémi vasútállomáson fogtak el.

Ezután előállították, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A tettesnek két társa is volt a bűncselekmények elkövetésénél, a nyomozók már korábban kihallgattak egy 18 éves fiatalembert és egy 15 éves lányt. A rendőrség kezdeményezte a fiatalok letartóztatását.