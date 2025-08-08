Bächer Iván Budára megy

Zsidó Kulturális Fesztivál;

2025-08-08 12:29:00 CEST

Bár közhelyszerűnek tűnhet, hogy a kultúra gyógyír a világ bajaira. E mondat igazságát a 27. Zsidó Kulturális Fesztiválon is meg lehet majd tapasztalni.

„A XX. századhoz méltatlannak érzem, hogy törzsi háború helyszínévé degradálódik egy tőlünk pár száz kilométerre lévő ország. Ez annyira elszomorító, és olyan perspektívátlanná teszi a jövőt. Az ember úgy gondolja, ha ilyen előfordulhat most, akkor ez bármikor újra megtörténhet. Úgy hittük, hogy legalább ettől távol vagyunk. Ki gondolta volna, hogy ilyen öldöklésbe kezdenek eddig jó kapcsolatban lévő szomszédok. Szóval nagy szomorúság ez...” A délszláv háborúról ekként nyilatkozott 1993-ban Zorán, a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál sztárvendége, gondolatait most a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón Mester Tamás idézte fel.

A Budapesti Zsidó Hitközség elnöke úgy vélte: Zorán gondolatai sajnos aktuálisabbak, mint valaha. – Nem tudok szabadulni a képsoroktól, mely a napokban került napvilágra, ahol a Hamász fogságában majd két éve sínylődő, csontsoványra éheztetett 23 éves Evyatar Daviddal éppen a saját sírját ásatják meg egy alagútban a „bátor honvédő” Hamász harcosai. Ezt a videófelvételt hozták nyilvánosságra és küldték el a szüleinek. Ilyen és ehhez hasonló események közepette kéne most nagy ívű fesztiválunkat promotálni, jelentem, nem könnyű feladat. Közhelyszerű, hogy a kultúra gyógyír a világ bajaira, és mint e felvezetőből is kitűnik, szüksége is van a világnak rá. Nemcsak Izraelben vagy Kijevben, hanem szerte a világon. E kulturális közvetítő szerepben a zsidóság mindig is élen járt – fogalmazott Mester Tamás.

Szeptember 7-e és 18-a között a fesztiválon fellép többek között a 35 esztendős Budapest Klezmer Band, továbbá a Budapest Bár Behumi Dórival és Mező Misivel. Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész a hegedűs Farkas Izsákkal és a csellista Simkó- Várnagy Mihállyal, valamint Rátonyi Gábor fotóival idézi meg Bächer Iván Újlipótvárosát a Megyek Budára című esten. A tradicionális észak-afrikai dallamkincsneket a magyar gyökereire büszke izraeli művész, Darya Mosenzon által vezetett Darya Trio mutatja be a mór stílusú Rumbach zsinagógában. A próza vonalán Kern András és Nyáry Krisztián Rejtő-este jelentkezik az idén. Anyák és lányaik – Hámori Ildikó és Szinetár Dóra a XX. századi zsidó nőkről rendez zenés estet, de lesz olyan koncert is, amelyen anya és fia lép fel: Korcsolán Orsolya hegedűművész és Sugár Nátán karmester. A közelgő új zsinagógiai esztendőre is kitekintve Shalom 5786! a kántorok koncertjének címe, amelyen részben liturgikus énekek, részben örökzöldek lesznek hallhatók. Philip Glass önéletrajzának zenés bemutatóján Szives Márton, Kuna Gyula és Márkos Albert muzsikál, míg Nagy Katalin Matild élő animációval fest a vászonra. Bősze Ádám, Jordán Adél és Cséki Kálmán az orfeumok és mulatók zenéjét, Horgas Eszter és Fullajtár Andrea Gershwint Bernsteint, a Malek Andi Soulistic Barbra Streisand és Michael Legrand slágereit hozza a fesztiválra. Franciás est is lesz Müller Péter Sziámival és Csemer Boggie-val, Falusi Mariann koncertjén Kulka János lesz a sztárvendég.

Az előadások, a koncertek különlegessége, hogy szakrális helyszínek adnak otthont a produkcióknak: így a Dohány, a Rumbach, a Hegedűs Gyula és a Frankel Leó utcai zsinagóga, a zsinagóga. Idén most először a Pécsi zsinagóga, valamint a Goldmark terem is a fesztivál helyszíne lesz.