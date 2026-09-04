Bősze Ádám Clara és Robert Schumann szerelmének titkaiba vezette be a közönséget Jordán Adél és Fekete Ernő közreműködésével a Rumbach utcai zsinagógában, a 28. Zsidó Kulturális Fesztiválon.
A Gipsy Kings világslágerei, Kelemen Barnabás és Korcsolán Orsolya hegedűjátéka, Mácsai Pál irodalmi műhelye és három korszakos zeneszerző előtti tisztelgés is szerepel a vasárnap kezdődő 28. Zsidó Kulturális Fesztivál programjában. Augusztus 30. és szeptember 10. között közel harminc program várja a közönséget.
Idén augusztus 30. és szeptember 10. között hat helyszínen, harminc programmal, háromszáz fellépő közreműködésével rendezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált.
Mit keres az ökör a háztetőn? A választ a Bécsben élő, világjáró hegedűművész, Korcsolán Orsolya hangversenyén kaphatjuk meg szeptember 17-én a Rumbach zsinagógában, ahol fia, Sugár Nátán vezényli a MÁV Szimfonikus Zenekart.
Bár közhelyszerűnek tűnhet, hogy a kultúra gyógyír a világ bajaira. E mondat igazságát a 27. Zsidó Kulturális Fesztiválon is meg lehet majd tapasztalni.
Nyár, klezmer, tangó címmel tart estet szeptember 9-én a Zsidó Kulturális Fesztiválon Illényi Katica. A hegedűművészt, énekest ennek apropóján kérdeztük.
Szeptember 8-án kezdődik és tíz napig tart a 26. Zsidó Kulturális Fesztivál. A szervezők elsősorban a program sokszínűségét hangsúlyozták a csütörtöki sajtótájékoztatón.
„Életörömre hangolunk!” a mottója a szeptember 4. és 12. között megrendezésre kerülő 24. Zsidó Kulturális Fesztiválnak, mely színes programokkal várja az érdeklődőket.
Az eseménysorozat keretében öt helyszínen több mint húsz programot rendeznek.
A hagyományos elvek mentén, a közös kulturális értékeket szem előtt tartva rendezik meg immár huszonkettedik alkalommal a Zsidó Kulturális Fesztivált szeptember 1-9. között.
Szeptember 11-én, vasárnap este – a Zsidó Kulturális Fesztivál zárásaként – a Sabbathsong és vendégei adnak születésnapi koncertet a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Az est, s egyúttal a zenekar mottója: Több mint klezmer 18 éve. A társulat alapítójával, énekesével Masa Tamással beszélgettünk, aki a koncert mellett a két nappal később, a Spinoza Színházban bemutatandó Jávor Pál-estre is készül.
Megkezdődött és szeptember 11-ig tart a Zsidó Kulturális Fesztivál, amelynek programját színielőadások, koncertek, premier előtti vetítések, könyvbemutatók és kiállítások színesítik a főváros több helyszínén.
Először lép fel Vámos Miklós a Zsidó Kulturális Fesztiválon szeptember 4-én, vasárnap a Goldmark teremben.
Különleges fénybe öltöznek a budapesti, a szegedi és a debreceni zsinagógák szeptember 4. és 11. között. Az imaházak legjelesebbjei kitárják kapuikat, hogy otthont adhassanak az idei Zsidó Kulturális Fesztivál akusztikus koncertjeinek.
Négy zsidó költő – a mártírsorsú Szenes Hanna és Oszip Mandelstam, valamint Paul Celan és Nelly Sachs – verseinek szép, érzékeny megzenésítése hallható a Göncölszekér együttes Izrael földjén című lemezén. A Zsidó Kulturális Fesztiválon tartott bemutatkozás után, március 19-én – Magyarország német megszállásának évfordulóján– a Frankel Zsinagógában is hallhatók lesznek a lemez dalai. A fiatal muzsikusokból álló zenekar fő hivatásának a 20. századi és kortárs költészet megismertetését tartja – minőségi zenei kontextusban.
A Zsidó Kulturális Fesztivál körül kialakult konfliktus miatt lemondott posztjáról Böjte József művészeti vezető. Azután jelentette be távozását, hogy Latorcai Csaba a Miniszterelnökség helyettes államtitkára nem tudta elmondani beszédét az esemény nyitónapján, a közönség ugyanis tapssal és lábdobogással belé fojtotta a szót, mert bocsánatkérésre szólított fel amiatt, hogy a fesztiválon nem engedték szerepelni Petrás Mára énekesnőt, aki olyan szélsőséges helyeken lépett fel, hogy tiltakozás támadt ellene.
Lemondott Böjte József művészeti vezető a "Zsidó Kulturális Fesztivál körül kialakult konfliktushelyzet feloldása érdekében", a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) vezetése a lemondást elfogadta - közölte honlapján hétfőn a szervezet.
Hirtelen jött betegség, nem pedig a Petrás Mária körüli botrány miatt mondta le a részvételt a Muzsikás Együttes a Zsidó Kulturális Fesztiválon – állítja a rendezvény művészeti vezetője, Böjte József.
Klezmer, klasszikus zene, folk, jazz, rock, blues és független színház: augusztus 30-ától szeptember 6-áig a zsidó kultúra kerül reflektorfénybe Budapesten. A Zsidó Kulturális Fesztivál három történelmi helyszínen kínál változatos zenei és színházi programokat: a Dohány utcai zsinagógában, a Rumbach utcai zsinagógában, valamint a Goldmark-teremben.
Idén Zsidó Nyári Fesztivál helyett Zsidó Kulturális Fesztivál lesz augusztus 30. és szeptember 6. között. Bár a név más, és a szervezés is változott, a korábban megfogalmazott értékek és hangulat megmarad.
Változatos zenei és színházi programokkal várja a közönséget augusztus 30. és szeptember 6. között a Zsidó Kulturális Fesztivál Budapesten.