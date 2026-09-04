Botrány a zsidó fesztivál nyitóestjén - Videó!

A Zsidó Kulturális Fesztivál körül kialakult konfliktus miatt lemondott posztjáról Böjte József művészeti vezető. Azután jelentette be távozását, hogy Latorcai Csaba a Miniszterelnökség helyettes államtitkára nem tudta elmondani beszédét az esemény nyitónapján, a közönség ugyanis tapssal és lábdobogással belé fojtotta a szót, mert bocsánatkérésre szólított fel amiatt, hogy a fesztiválon nem engedték szerepelni Petrás Mára énekesnőt, aki olyan szélsőséges helyeken lépett fel, hogy tiltakozás támadt ellene.