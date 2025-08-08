Hiába szór el milliárdokat az Orbán-kormány „Európa legnagyobb” tűzijátékára, politikai haszna aligha lesz belőle

Orbán-kormány;Fidesz;tűzijáték;augusztus 20.;Szent István;Republikon Intézet;állami ünnepség;Balásy Gyula;

2025-08-08 05:55:00 CEST

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat beleillik a Fidesz erőpolitizálásába.

– A kormány elég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy világraszóló eseményt csináljon a tűzijátékból. Tudatosan dolgozik azon, hogy azt üzenje, ez egy grandiózus rendezvény, lám-lám minden rendben van az országban. A választás kimenetelét persze nem ez dönti el, de a kenyeret és cirkuszt a népnek-elve igenis működik – mondta a Népszavának Virág Andrea, a Republikon Intézet munkatársa.

„Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg Szent István-napon: a 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel” – tette közzé a bejegyzést Magyarország Kormánya. A tűzijátékot este 9-kor, három hídról, a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról indítják majd. Egyébként a „legnagyobb tűzijáték” jelzőt minden évben használja a kormány, ráadásul jó ideje már nem csak egy-két, hanem többnapos rendezvénnyé szélesedett ez a nemzeti ünnep.

2024-ben a szokásos augusztusi ünnepségsorozat négy napig tartott, nagyságrendileg 15 milliárd forintnyi közpénzt adott rá a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ). A 2025-ös Szent István napokat viszont már 16-21 között tartják, tehát két nappal hosszabbra tervezik a 19 helyszínen zajló állami programsorozatot, mint tavaly. Ebből az augusztus 20-i tűzijáték bruttó 3,066 milliárdba kerül, az összeg tartalmazza a rendezvény előkészítését, kommunikációját és technikai kivitelezését. Ezen felül 10,9 milliárdot kapott az NRÜ, az ügynökség pedig a kormány kedvenc reklámcégét, a Balásy Gyula -féle Lounge Event Kft.-t bízta meg a programsorozat lebonyolításával.

Virág Andrea elárulta, az augusztus 20-i esemény beleillik a Fidesz erőpolitizálásába.

– A kormány túl van azon az időszakon, hogy elismerje, nehéz a helyzet, rossz a gazdaság. A kormányzati narratíva helyreállásról, fellendülésről, erőről szól.

Valljuk be egy választási kampányban erre is szükség van, nem beszélhetnek arról, hogy mi minden nem stimmel. Ugyanakkor ez az esemény csak Budapestre koncentrálódik. Persze a tűzijátékot meg lehet nézni a tévében, de még sincs a rendezvénynek egyértelműen lefordítható politikai haszna – mondta Virág Andrea.

Mindemellett a tűzijátékot minden évben hatalmas vita övezi. Elsősorban a költségek, másodsorban a környezetszennyezés és az állatvédelem kérdése miatt. Virág Andrea szerint ráadásul a 2006-os tragédia óta különös figyelem övezi a rendezvényt, egyfajta tűzpróba, hogy stimmel-e a szervezés. Érdemes felidézni: 2006 augusztus 20-án hatalmas vihar csapott le Budapestre. A kialakult káoszban öt ember vesztette életét és több százan megsérültek. Mivel akkor még nem egy kézben volt a rendezvény lebonyolítása (a Fidesz erre is Operatív Törzset hozott létre), nem volt egyszemélyi felelőse a történteknek, az akkori MSZP kormányra mégis ráégett a szervezési hiba.

– Három évvel ezelőtt, mikor az időjárás-előrejelzés miatt elhalasztották a tűzijátékot, de a vihar elmaradt, kirúgták a Meteorológiai Intézet két vezetőjét. 2006 óta augusztus 20 átpolitizáltabb esemény, amikor mindenki figyel arra is, hogy a szervezés rendben van-e, mert könnyen a Fideszre éghetne, ha megint káosz törne ki

– magyarázta a politológus.

Ami a környezetet illeti, a tűzijátékok súlyos környezeti terhelést jelentenek. A látványos színekért felelős fémsók a robbanás során felhevülnek, majd a levegőbe jutnak, és később a talajba, vízbe kerülhetnek. Ráadásul egy-egy tűzijáték után órákig jelentősen megemelkedik a levegőben mérhető nehézfémek koncentrációja. Virág Andrea viszont leszögezte, ez a problémahalmaz a társadalom egy marginális részét foglalkoztatja, nem tud valós politikai kárt okozni, különösen, hogy ezt a réteget eddig sem a Fidesz szavazótáborában kellett keresni.