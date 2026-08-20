Fényfestett Szent István sejlett fel újra az Országházban, nyugtázta, hogy a sör maximum 1000 forint, majd visszabújt újra a falak közé.
Több hónap munkával alkották meg Szent István viaszfiguráját a 250 éves Madame Tussauds London melletti műhelyében magyar szakértők bevonásával. Alapjául a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston ránk maradt, egyetlen korabeli ábrázolás szolgált
Augusztus 20-i beszédében tíz vállalást tett a Tisza párt elnöke Pannonhalmán a következő 5-10 évre. 2030-ig megállítanák a tömeges elvándorlást, 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget és legalább 80 évre emelnék a születéskor várható élettartamot. Magyar Péter azt ígérte, a Tisza-kormány azonnal kezelné az aszályhelyzetet, visszaadná az önkormányzatok szabadságát és hatásköreit, tíz falunként egymilliárd forintot adnának közösségi célokra.
A főpolgármester szerint Szent István úgy őrizte meg Magyarország szuverenitását, hogy közben Európához kötötte a sorsát, ezzel tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért.
Az augusztus 20-i rendezvénysorozat beleillik a Fidesz erőpolitizálásába.
Az augusztus 20-áról folyó viták olyan materiális kérdésekhez kapcsolódnak, hogy legyen-e tűzijáték. Ezek jó viták, mégis ellenében hatnak annak, ami az ünnep lényege – hívja fel a figyelmet Máté-Tóth András teológus.
A házelnök nagykaposi beszédében többször is a „globális magánhatalmak” elleni küzdelemre biztatott ebben, „a harmadik világháború kitörésével fenyegető” időkben.
A katolikus egyházfő a keresztények üldöztetése, diszkriminációja ellen is felemelte a szavát.
Szerinte a mai állam híján van mind az európaiságnak, mind a szolidaritásnak és éppen ezért az önkormányzatoknak kell helyt állniuk.
„A következő napon a törökök kidobálták a Boldogasszony templomából a harangokat. Az oltárképeket leszaggatták. Szent István király állószobrát ledöntötték.” Ha Gárdonyi Géza itt lenne közöttünk, csekélyke módosítással akár ma is leírhatná a fenti sorokat. Legfeljebb Szijjártó Péter nem nevezné ki őt Magyarország ankarai nagykövetévé.
A magyar államalapítás koráról, az első Árpád-házi királyokról kérdeztük Zsoldos Attilát, a MTA rendes tagját, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete kutatócsoportjának történészét.
Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy Magyarország részt vett a keresztény Európa létrehozásában, amelynek egy évezrede részese, "még akkor is, ha annak pajzsaként sokszor tűnt úgy, hogy messze került tőle és elpusztul az idegenek csapásai alatt" - fogalmazott a kancelláriaminiszter.
Szent István és az államalapítás közelgő ünnepe alkalmából mondott beszédet a főpolgármester.
Éppen ezért a házelnök szerint éppen ilyenkor különösen fontos Szent István király öröksége.
Első királyunk a magyar történelmi emlékezet egyik legfontosabb kultikus alakja. Kultuszának építése már közvetlenül halála után, 1083-as szentté avatási eljárásával elkezdődött, s ez napjainkig tart.
A miniszterelnök-helyettes meglátása szerint azért, mert Szent István felajánlotta az országot a Szűzanyának.
A házelnök háborús retorikával körberajzolta a láthatatlan nemzetközi ellenséget: politikusok, civilek, ügynökhálózatok, multik, kommunikációs cégek és a nyugati tudatipar.
A színész szerint "Viktor" politikája a Szent István-i értékek felé halad.
Milyen kényelmetlen lehetett ennek a szegény férfiúnak a nyereg, mely egyben trónszéke is vala évtizedeken át.
Szerinte erről álmodtunk 30 évvel ezelőtt, 1989-ben. Az államfő augusztus 20. alkalmából beszélt a Kossuth téri tisztavatáson.
Körülnézek, és valóban. Pasaréten lövészárkot kellene ásni, hogy egyáltalán el tudják képzelni, valójában mi folyik az életben.
Mit is ünneplünk augusztus 20-án? A rövid válasz: mikor mit. A katolikus szent napjából már régóta megpróbáltak nemzeti ünnepet faragni, de mindig hozzá kellett adni valami mást is. Így aztán mára teljesen eklektikus lett az egész.
A kereszténység első vértanújának ünnepén Szent István tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa kedd délben az Úrangyala-imádság (Angelus) alkalmával a Szent Péter-téren. A katolikus egyházfő szerint a kereszténység megváltoztatta a világ gondolkodásmódját.