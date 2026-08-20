Gulyás Gergely: nem látunk olyan forgatókönyvet, amelynek Európa nyertese lenne

Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy Magyarország részt vett a keresztény Európa létrehozásában, amelynek egy évezrede részese, "még akkor is, ha annak pajzsaként sokszor tűnt úgy, hogy messze került tőle és elpusztul az idegenek csapásai alatt" - fogalmazott a kancelláriaminiszter.