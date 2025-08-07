Forrong egész Izrael

Izrael;tüntetések;Gázai övezet;

2025-08-07 19:59:00 CEST

Csütörtök estig nem fejeződött be az izraeli biztonsági kabinet ülése, amelyen a miniszterek a Gázai övezet teljes körű katonai megszállásáról szavaznak. A Netanjahu-kormány ezen terve általános felháborodást okozott Izraelben.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a tervezetet a politikai ellenzék, a hadsereg vezetése és a lakosság túlnyomó többsége elutasítja, mert értékelésük szerint a hadműveletek kiterjesztése nem tud már eredményt hozni, veszélybe sodorja a Gázai övezetben fogva tartott túszok életét, tovább rontja Izrael nemzetközi megítélését.

Már a biztonsági kabinetülés előtt országszerte tüntetések kezdődtek, a tüntetők a háború befejezését és az összes túsz kiszabadítását követelik. Jelenleg 50 izraeli túsz van a Hamász palesztin terrorcsoport fogságában, közülük legfeljebb 20 személy van még életben. A 2023. október 7-i terrortámadás során 251 túszt hurcolt el a Hamász, közülük csupán nyolcat sikerült katonai akcióval kiszabadítani, a többiek tűzszüneti megállapodással és palesztin bebörtönzöttek szabadon engedése eredményeként nyerték vissza szabadságukat.

A túszok hozzátartozói tegnap tiltakozó flottillát indított a Gázai övezet tengeri határa felé, a túszdráma szimbólumává vált sárga zászlókkal kihajózva szeretteik azonnali szabadon bocsátását, a tárgyalásokhoz való visszatérést követelték. A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma még a biztonsági kabinetülés kezdete előtt nyilatkozatban szólította fel a Gáza teljes megszállását ellenző Ejal Zamír vezérkari főnököt és a hadsereg (IDF) minden parancsnokát, hogy ne fogadjanak el olyan katonai akciót, amely veszélyeztetheti a túszok életét. A szervezet szerint az izraeliek 80 százaléka támogatja a túszok szabadulását lehetővé tevő, a gázai háború befejezését biztosító tűzszüneti megállapodást. Közleményükben azt írták, hogy ,,bármely más döntés embertelen lenne, és katasztrofálisnak bizonyulna a túszok és Izrael állam számára”.

Az esti órákban a túszalkut követelő tüntetők egy csoportja a miniszterelnök pártja, a Likud székháza előtt demonstrált, máglyákat gyújtottak a döntésre várva.

Netanjahu napközben a Fox News amerikai csatornának és az indiai CNN-News18 nyilatkozva azt mondta, Izrael nem fogja annektálni Gázát, a megszállás ideiglenes lenne, a terület irányítását egy meg nem nevezett arab „átmeneti kormányzati szervre” ruházza át. Jair Lapid, az ellenzék vezetője élesen bírálta Gáza megszállási tervét. „Netanjahu újabb háborút, több halott túszt, több elesett katonát és több tízmilliárd sékelnyi adófizetői pénzt javasol, amelyet Itamar Ben Gvir [szélsőjobb nemzetbiztonsági miniszter] és Bezalel Szmotrics [szélsőjobb pénzügyminiszter] téveszméibe öntenek” – fogalmazott nyilatkozatában Lapid.

Az izraeli média magasrangú amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte: Donald Trump elnök nem ellenzi a Gáza teljes körű izraeli katonai megszállását, de az övezet egyes részeinek annektálását elutasítja.