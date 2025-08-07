Putyin megfelelő helyszínnek tartja az Egyesült Arab Emirátusokat, hogy ott találkozzon Trumppal

Oroszország;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

Vannak még potenciális helyszínek, de zajlik még az egyeztetés.

Még folynak az egyeztetések a lehetséges helyszínekről, de az Egyesült Arab Emírségek az egyik opció – közölte az orosz elnök a Donald Trumppal tervezett találkozó helyszínével kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin erről azt követően nyilatkozott, hogy a Kremlben fogadta az arab ország elnökét. Kiemelte, hogy Oroszországnak számos barátja van, akik szívesen segítenének egy ilyen esemény megszervezésében, és közéjük tartozik az Egyesült Arab Emírségek vezetője is.

Az elnök szerint teljesen lényegtelen, hogy ki – ő vagy Donald Trump – kezdeményezte a találkozót.

Putyin megismételte korábbi álláspontját, miszerint elvileg nem zárkózik el attól sem, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon. „De ehhez bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Sajnos ettől még messze vagyunk” – fogalmazott.

Egy nappal korábban Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját. Másnap az orosz államfő tanácsadója, Jurij Usakov közölte, hogy előkészületek zajlanak egy személyes egyeztetés megszervezésére Putyin és Donald Trump között.