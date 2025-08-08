Alapos ok esetén most már Szentkirályi Alexandrát is védheti a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

védelem;Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;honvédelmi miniszter;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Szentkirályi Alexandra;

2025-08-08 11:02:00 CEST

Férjének, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek a KNBSZ állandó védelmet biztosít.

Mint elsőként megírtuk, az Orbán-kormány az orosz-ukrán háborúra való tekintettel egy 254/2025. (VIII. 7.) jelzésű rendeletben úgy döntött, hogy a védett személyek fizikai védelmét, valamint a hozzájuk kapcsolódó létesítményvédelmi feladatokat a jövőben a Magyar Honvédség és a kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatok – az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – is elláthatják a Készenléti Rendőrség és a TEK helyett.

Ez azt jelenti, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, az Alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert, Varga Zsolt András kúriai elnököt és Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt katonák és titkosszolgák is védhetik. Úgy tűnik azonban – vettük észre –, ez nem volt elég, az Orbán-kormány ugyanis egy 1288/2025. (VIII. 7.) jelzésű határozatba azt is beleírta, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat feladata megszervezni és ellátni a honvédelmi miniszter állandó védelmét, illetve ha alapos okból védelmük szükséges, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét.

Magyarország honvédelmi minisztere Szalay-Bobrovniczky Kristóf felesége Szentkirályi Alexandra volt budapesti főpolgármester-helyettes, kormányszóvivő, jelenlegi budapesti Fidesz-frakcióvezető.