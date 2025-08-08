Ismét elutasították Hadházy Ákos feljelentését Orbán Viktor olaszországi kitérője ügyében

feljelentés;Orbán Viktor;magánrepülő;Hadházy Ákos;

2025-08-08 12:37:00 CEST

A politikus szerint a vádhatóság elfogult.

Elutasította az ügyészség Hadházy Ákos újabb feljelentését, amelyet Orbán Viktor két és fél évvel ezelőtti olaszországi magánútja miatt nyújtott be – derül ki a független parlamenti képviselő pénteki Facebook-bejegyzéséből.

A feljelentés előzménye, hogy a miniszterelnök 2023. február 27-én hivatalos látogatáson járt Egyiptomban, ahonnan nem közvetlenül Magyarországra jött vissza, hanem Olaszország felé tett egy kitérőt, vagyis a hivatalos program után magánúton járt Pisában, Firenzében és Velencében is. Hadházy Ákos szerint a korábbi feljelentés elutasítását az ügyészség azzal indokolta, hogy a miniszterelnök biztonsága érdekében volt szükség a honvédségi repülőgép használatára Pisáig. Hadházy Ákos szerint ezt az indoklást maga Orbán Viktor cáfolta, amikor nemrég menetrend szerinti Ryanair-járattal utazott Brüsszelbe.

A független parlamenti képviselő ezért újabb feljelentést tett, amelyet az ügyészség ismét elutasított. A politikus közlése szerint a döntés indokolása nem tartalmaz konkrétumokat, és nem értékeli az általa benyújtott új bizonyítékot. Úgy fogalmazott, hogy a vádhatóságnak részleteznie kellett volna, milyen szempontok indokolták a menetrend szerinti járat helyett a honvédségi repülőgép igénybevételét az egyiptomi út után.

A képviselő szerint az ügyészség mindaddig elfogult a miniszterelnökkel szemben, amíg erre a kérdésre nem ad választ. Bejegyzésében jelezte, hogy a döntés ellen panaszt nyújt be.

Mint ismert, Orbán Viktor még 2023. február 27-én a Magyar Honvédség repülőgépén utazott el Egyiptomba, hogy találkozzon Abdel-Fattáh esz-Szíszi államfővel. A gép a látogatás végeztével, március 1-én, szerdán szállt fel Kairóból, azonban nem Magyarország, hanem Olaszország felé vette az irányt és egy egyórás pisai kitérő után indult csak tovább hazafelé, alighanem már a miniszterelnök nélkül, őt ugyanis ezt követően Firenzében és Velencében is lefotózták.