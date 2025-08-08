Saját unokaöccsét neveztette ki tanszékvezetőnek a Szegedi Tudományegyetem egyik dékánja

kinevezés;Szegedi Tudományegyetem;nepotizmus;

2025-08-08 12:46:00 CEST

Nem először fordul elő, hogy pályázat nélkül neveznek ki megbízott tanszékvezetőt.

A Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájának új megbízott tanszékvezetője az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánjának adjunktus unokaöccse lett – írja az Átlátszó.

Az egyetem nem írt ki új pályázatot a pozíció betöltésére. Hivatalos indoklás szerint a tanszéken nem volt más alkalmas jelölt, azonban a portál forrásai ezt vitatják. Az újonnan kinevezett adjunktus nyilvános pályázaton nem indulhatott volna, mivel nem rendelkezik docensi kinevezéssel. Bene Tamás, az egyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatója azt közölte, hogy a korábbi tanszékvezetőn kívül a tanszéken nincs más teljes állású, orvos végzettségű, habilitált oktató, aki megfelelne a feltételeknek. Az új megbízott egyben a pszichiátriai klinika igazgatója is lesz, mivel az intézmény tanszéki besorolású.

A portál szerint nem ez az első alkalom, hogy a Szegedi Tudományegyetemen pályázat nélkül neveznek ki megbízott tanszékvezetőt. Korábban így kapott vezetői megbízást az Igazságügyi Orvostani Tanszék adjunktusa, valamint több fogorvosi tanszék – köztük a Parodontológiai, a Fogszabályozási és Gyermekfogászati, valamint a Szájsebészeti Tanszék – élére is ilyen módon került vezető.

Ez a kinevezési gyakorlat eltér a szokásos eljárástól, és ellentétes az szmsz előírásaival, mivel a rektor rendkívüli helyzet nélkül nevez ki olyan vezetőket, akik a nyilvános pályázat követelményeit nem teljesítik.