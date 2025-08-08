Ez a brat summer soha nem ér véget – Galéria a 2025-ös Sziget Fesztivál második napjáról

A Sziget Fesztivál második napján is hatalmas volt a hangulat. A nagyszínpadon a kanadai rockzenekar, a The Beaches lépett fel, majd a visszatérő Nelly Furtado állt színpadra. Az estét Shawn Mendes zárta egy látványos koncerttel. De a többi színpadon is rengeteg fellépő várta a bulizni vágyókat.

Az első napon a Nagyszínpadon olyan előadók léptek fel, mint Charli XCX, Little Simz, Alessi Rose, valamint a dél-koreai Kiss Of Life. A fesztivál területén rengeteg kisebb és nagyobb koncert zajlott, és már most fiatalok ezrei töltötték meg a Szigetet zenével, tánccal és fesztiválhangulattal.