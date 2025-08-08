Mégse lesz idén palackvisszaváltás a Szigeten, környékbéli kis boltok egyike sem igényelt személyzettel együtt felajánlott ideiglenes automatát

A nyáron a Mohu nem részletezett műszaki okokra hivatkozva visszalépett az általuk áprilisban bemutatott úgynevezett „fesztiválautomata” idei szigetes kitelepítését célzó tárgyalásoktól – tudtuk meg Dominus Ákostól, a Sziget fenntarthatósági menedzserétől. Anyagiakról ekkor még nem is esett szó – fűzte hozzá. Mindemellett kérdésünkre jelezte: jellemzően más nemzetközi nagyfesztiválok sem automatával gyűjtik a keletkező hulladékokat. Voltaképp tehát idén is marad a tavalyi felállás: a Sziget az eladásra szánt italokért általa már kifizetett 50 forintokat nem hárítja tovább, így azokra a rendezvényen nem számítanak fel visszaváltási díjat. Ezért cserébe arra kérik vendégeiket, hogy a kiürült termékeket dobják a szelektív kukákba.
A fesztivál hat napja alatt keletkező üres palackok számát a szakember 600-800 ezerre becsüli. Ezek körülbelül felét a pultoknál már kiszolgálás előtt kitöltik. Az így a vendéglátóknál gyűlő palackokat a tavalyi évhez hasonlóan a Mohu reményeik szerint olajozottan, céljárművekkel váltja vissza és szállítja el. A megvásárolt, majd jó esetben a szelektív kukákba dobott palackok közül a sértetleneket egy helyben létesített telepen váltják vissza. A bármely okból erre alkalmatlan csomagolás a többi újrahasznosítható hulladék közé kerül. A Mohuval erről szinte már csak zöld elkötelezettségből tárgyalnak, mivel az érte járó, jogszabályban meghatározott ellenérték még az elkülönített gyűjtés költségeit sem fedezi – közölte a fenntarthatósági menedzser.Úgy tűnik, a Mohunál besült a települési palackautomata-program, a hajléktalanszállóra ígért berendezések és a köztéri kukákra szerelhető tartók terve isVáltozik a palackvisszaváltási rendszer, az eddiginél rosszabbul járnak majd a nagyobb boltok
Bár a tavalyi, hasonló rendszer nem vezetett a Szigeten eldobált palackok tömeges környékbeli visszaváltásához, idei házirendjükbe felkerült, hogy saját személyzetükön kívül más a helyi hulladékkal - már csak a gyűjtőedények megrongálásának megelőzése végett - sem foglalkozhat. Ha valaki néhány üres palackját hátizsákjában „kicsempészi”, lelke rajta, de az ilyennel teli zsákokat a távozóktól a biztonsági szolgálat elkobozza – szögezte le Dominus Ákos.Alkoholért nem vagy alig kérnek többet, a palackozott víz és az üdítők érzékelhetően drágultak a SzigetenIndul a Kneecap-mentes Sziget Fesztivál
A tavasszal bemutatott, fesztiválokra fejlesztett visszaváltógép annak korlátozott elérhetősége miatt nem került ki a Szigetre – közölték megkeresésünkre a Mohunál. A fesztiválozók számára ugyanakkor a visszaváltást így is biztosítottnak vélik. A rendezvény vendéglátóhelyein zavartalan a rendszer: az ott gyűlő csomagolásokat a Mohu megfelelő járművekkel elszállítja. A fesztivál szelektív hulladékgyűjtőinek tartalmát a Sziget munkatársai válogatják, innen a visszaváltható palackokat a Mohu szintén átveszi és díjukat megtéríti a szervezők felé – szögezték le. A rendezvény idejére megerősítették a környező Repont-automaták támogatását is. Bár a gépek és a hozzáértő személyzet átmeneti kitelepítését a környékbéli kis boltoknak felajánlották, a lehetőséggel nem kívántak élni - tették hozzá.
A Mohu ingyen biztosította volna a palackvisszaváltási rendszert a Szigetnek, de ezt a lehetőséget a szervezők elvetették - mondta Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója a Telexnek a Coca-Cola helyi eseményén. Mivel a Sziget a megszokottnál kétségkívül nagyobb, együttműködésüket ettől függetlenül sikeresnek ítélte.
A mostani, nagyon korlátozott lehetőségek közepette esetleg vendéglátós vagy szervező kocsijában csempészhető ki a lebukási kockázattal arányos mennyiségű üres palack – vélekedett kérdésünkre egy, a bejárat előtt bóklászó, gyakorlottnak tetsző guberáló.
Az érintettek szerint sikeres a visszagyűjtés
Az érintettek sikeresnek ítélték a palackvisszaváltási rendszer első évét a Coca-Cola által szervezett szigetes eseményen – tudósít a Világgazdaság. Az otthonoknál zajló visszagyűjtés korábbi, 30-35 százalékos arányához képest 2026-ra már a 90 százalék állandósulhat – közölte Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója. Az új rendszerben már akár napi 15 millió palackot is visszaváltanak, amiből eddig összesen 2,7 milliárd gyűlt össze. Az italcsomagolások Deposit Return System (DRS) nevű kötelezővisszaváltási-díjas rendszere a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének mérföldköve, fontos lépés a körforgásos gazdaság felé, ami a környezetvédelem mellett az iparfejlesztés és a hatékony erőforrásfelhasználás szempontjából is kiemelt – idézik Gondola Csabát, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkárát, aki kulcsfontosságúnak nevezte a lakossági szemléletformálást és az érintett szereplők szoros együttműködését is. A kimagasló arányok mögött a gyártók, a kereskedelem, a hulladékkezelési szakemberek, a fogyasztók, a kormány és a hatóságok közös erőfeszítései állnak – csatlakozott Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség főtitkára is. A célok érdekében a Coca-Cola Magyarország szintén együttműködik az érintettekkel – közölte Szalóky Tóth Judit vállalati kapcsolatokért, kommunikációért és fenntarthatóságért felelős igazgató. A fenntarthatóság elérését közös felelősségnek nevezte Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetségének szakmai igazgatója. Az NRC helyszínen bemutatott felmérése szerint a lakosság nagy ismeri és használja a visszaváltási rendszert, Dominus Ákos a fesztivál zöld elkötelezettségét hangsúlyozta.