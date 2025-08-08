Mégse lesz idén palackvisszaváltás a Szigeten, környékbéli kis boltok egyike sem igényelt személyzettel együtt felajánlott ideiglenes automatát

Sziget Fesztivál;Mohu Mol;visszaváltható palackok;

2025-08-08 14:56:00 CEST

Idén is marad a tavalyi felállás: a Sziget az eladásra szánt italokért általa már kifizetett 50 forintokat nem hárítja tovább, így azokra a rendezvényen nem számítanak fel visszaváltási díjat.

A nyáron a Mohu nem részletezett műszaki okokra hivatkozva visszalépett az általuk áprilisban bemutatott úgynevezett „fesztiválautomata” idei szigetes kitelepítését célzó tárgyalásoktól – tudtuk meg Dominus Ákostól, a Sziget fenntarthatósági menedzserétől. Anyagiakról ekkor még nem is esett szó – fűzte hozzá. Mindemellett kérdésünkre jelezte: jellemzően más nemzetközi nagyfesztiválok sem automatával gyűjtik a keletkező hulladékokat. Voltaképp tehát idén is marad a tavalyi felállás: a Sziget az eladásra szánt italokért általa már kifizetett 50 forintokat nem hárítja tovább, így azokra a rendezvényen nem számítanak fel visszaváltási díjat. Ezért cserébe arra kérik vendégeiket, hogy a kiürült termékeket dobják a szelektív kukákba.

A fesztivál hat napja alatt keletkező üres palackok számát a szakember 600-800 ezerre becsüli. Ezek körülbelül felét a pultoknál már kiszolgálás előtt kitöltik. Az így a vendéglátóknál gyűlő palackokat a tavalyi évhez hasonlóan a Mohu reményeik szerint olajozottan, céljárművekkel váltja vissza és szállítja el. A megvásárolt, majd jó esetben a szelektív kukákba dobott palackok közül a sértetleneket egy helyben létesített telepen váltják vissza. A bármely okból erre alkalmatlan csomagolás a többi újrahasznosítható hulladék közé kerül. A Mohuval erről szinte már csak zöld elkötelezettségből tárgyalnak, mivel az érte járó, jogszabályban meghatározott ellenérték még az elkülönített gyűjtés költségeit sem fedezi – közölte a fenntarthatósági menedzser.

Bár a tavalyi, hasonló rendszer nem vezetett a Szigeten eldobált palackok tömeges környékbeli visszaváltásához, idei házirendjükbe felkerült, hogy saját személyzetükön kívül más a helyi hulladékkal - már csak a gyűjtőedények megrongálásának megelőzése végett - sem foglalkozhat. Ha valaki néhány üres palackját hátizsákjában „kicsempészi”, lelke rajta, de az ilyennel teli zsákokat a távozóktól a biztonsági szolgálat elkobozza – szögezte le Dominus Ákos.

A tavasszal bemutatott, fesztiválokra fejlesztett visszaváltógép annak korlátozott elérhetősége miatt nem került ki a Szigetre – közölték megkeresésünkre a Mohunál. A fesztiválozók számára ugyanakkor a visszaváltást így is biztosítottnak vélik. A rendezvény vendéglátóhelyein zavartalan a rendszer: az ott gyűlő csomagolásokat a Mohu megfelelő járművekkel elszállítja. A fesztivál szelektív hulladékgyűjtőinek tartalmát a Sziget munkatársai válogatják, innen a visszaváltható palackokat a Mohu szintén átveszi és díjukat megtéríti a szervezők felé – szögezték le. A rendezvény idejére megerősítették a környező Repont-automaták támogatását is. Bár a gépek és a hozzáértő személyzet átmeneti kitelepítését a környékbéli kis boltoknak felajánlották, a lehetőséggel nem kívántak élni - tették hozzá.

A Mohu ingyen biztosította volna a palackvisszaváltási rendszert a Szigetnek, de ezt a lehetőséget a szervezők elvetették - mondta Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója a Telexnek a Coca-Cola helyi eseményén. Mivel a Sziget a megszokottnál kétségkívül nagyobb, együttműködésüket ettől függetlenül sikeresnek ítélte.

A mostani, nagyon korlátozott lehetőségek közepette esetleg vendéglátós vagy szervező kocsijában csempészhető ki a lebukási kockázattal arányos mennyiségű üres palack – vélekedett kérdésünkre egy, a bejárat előtt bóklászó, gyakorlottnak tetsző guberáló.