Indul a Kneecap-mentes Sziget Fesztivál

A mostantól hat napig tartó, 31. alkalommal megrendezett fesztivál látogatóit mintegy ezer – de legalábbis 999 - program várja.

Összesen körülbelül ezer műsorszám és kikapcsolódási lehetőség várja az idén 31. alkalommal, hagyományosan a Hajógyári-sziget északi felén megrendezett, most szerdától jövő hét hétfőig tartó Sziget Fesztivál látogatóit – közölte a keddi helyszíni sajtóbejárás során lapunkkal Filutás Anna, a szervezőcég kreatív igazgatója. És mégis – mondhatnánk – a lelketlen, kiüresedett újságírókat csak az az egy érdekli, ami - a kapuknál osztogatott programfüzetbe foglaltakkal ellentétben - éppenséggel elmarad: mégpedig a Kneecap.

Bár az Izrael-ellenesként és terrorszervezetek támogatójaként elhíresült belfasti ír raptrió idei meghívása ellen fajsúlyos magyar jobb- és baloldali körök egyaránt felszólaltak, a Sziget a szólásszabadságra hivatkozva nem kívánta lemondani a fellépést, mire az Orbán-kormány kezdeményezésére egyszerűen mind a három tagot kitiltották Magyarországról. Míg a Sziget a lépést „szükségtelennek és sajnálatosnak” nevezte, Orbán Viktor szavai szerint nagyon „zabos” lett attól, hogy a Kneecap egyáltalán meghívást kapott, felvetve, hogy „ez a rohadt pénz tényleg ennyire fontos”-e. Kádár Tamás fő szervező a bejáráson az ügyet nem hozta fel, a Kneecap hétfőre tervezett fellépésének programfüzetbéli feltüntetését lapunknak a korai nyomdába küldéssel indokolta, hiányukat pedig nem egy másik együttessel, hanem átszervezéssel pótolják.

A kedden még serényen épített fesztivál a számos újítás mellett alapvetően az elmúlt évek megszokott képet mutatja, amiként három évtizedes hagyományaikhoz híven láthatólag most is a „szabadság Szigete” szellemiség gyakorlatba ültetésén fáradoznak. A nagyszínpad fő arcai most is a legmenőbb nemzetközi sztárok.

Bár a gázsik titkosak, az idei fő fellépők közül a ChatGPT becslései szerint manapság Post Malone másfél-kétmillió, Shawn Mendes egy-másfélmillió, Kid Cudi 3-600 ezer, Charli XCX 2-400 ezer, Anyma 100-200 ezer, Chappell Roan pedig 50-100 ezer dollárért vállalhat fesztiválkoncertet.

A legfontosabb újítás, hogy a már-már megszokott színpadokat most „falvakba” rendezték. Így a központi „Central Park” mellett – a lehetőségek időbeli és térbeli szétterítése jegyében - lesz művészeti-élmény- és sporthelyszín, Szoho néven multikulturális olvasztótégely, hat hektárt kap az elektronikus zene, az LMBTQIA+ közösségre szabott, hagyományos Magic Mirror-sátor pedig a bejárattól legtávolabbi „északi területre” került.

A magas vízállás miatt idén a folyóban megmártózni nem lehet, a „beach” egy erdős területre költözik. (Filutás Anna tájékoztatása szerint az elmúlt hetek viharaiban megsérült fákat a Főkert eltávolította.) A betérőket a szintén hagyományos Civil-Sziget mellett újdonságként egy „Szabadság Katedrálisa” elnevezésű színes kilátó fogadja, lesz gördeszkás-bmx-es helyszín és a cirkusz mellett visszatér a szabadtéri légiakrobatika is. A legtöbb gondot idén is a kényelem és a biztonság fokozására fordítják, így – néhány kreatív toi-toi kivételével - immár hagyományosan az összes toalett folyóvizes, ahol ivóvíz is elérhető, de pormentesítettek és ígéretük szerint a dekorációkat is fejlesztik. Az étel- és italárak nem vagy alig emelkedtek: a söré, amiként maguk is kiemelik, például nem; 3500 forintért – a tavalyinál mintegy tizedével drágábban - idén is lesz „olcsó”, teljes értékűnek ígért, úgynevezett „budget food”, de a leginkább pénztárcabarát látogatók, bízvást állítható, most is a helyi Aldit választják. Idén a be- és kilépés alapesetben újra csak az (egyre rozsdásabb) K-hídon át lehetséges, de szükség esetén a tavaly e célra kipróbált H-hidat is igénybe veszik.

Kádár Tamás idén a tavalyinál több látogatót vár: a szerdai és a csütörtöki nap már közel telt házas. Költségvetésük idén nem nő, kérdésünkre megerősítette: idén induló, három éves üzleti tervük alapján a tavaly 3,9 milliárdos veszteséget felhalmozó zrt. – amelynek közel száz koncertszervezőt működtető, brit anyavállalata tavaly a KRK nevű amerikai gigatőkealaphoz került - idén még veszteséget tervez; e tekintetben a fordulatot a tulajdonosokkal egyeztetve 2026-ra várják.