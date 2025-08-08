Alkoholért nem vagy alig kérnek többet, a palackozott víz és az üdítők érzékelhetően drágultak a Szigeten

infláció;árak;alkohol;üdítő;Sziget Fesztivál;2025;

2025-08-08 14:05:00 CEST

Az idén sem valószínű, hogy a Sziget étel- és italár-változásai lökik magasba az inflációt – állapítható meg friss helyszíni körképünk alapján.

Alapvetően nemcsak a vendéglátás színvonala, de az árak is a változatlanság – esetenként némi drágulás, olykor viszont akár árcsökkenés – érzetét keltik. Az italok most is kötött, az ételek pedig szabad árasak. Benyomásaink szerint inkább az előbbiek drágultak, az ételpultok színes kavalkádjában viszont a tavalyinál szerényebb árakkal is találkoztunk. Fizetni változatlanul vagy a karszalagba épített, a helyszínen feltölthető Festipay-chippel, vagy arra alkalmas bankkártyával lehet, készpénzzel nem.

A sör – amiként sajtóanyagukban maguk is elbüszkélkednek vele – például nem drágult: a csapolt Drehert 1730 – sőt délután 3 és 4 között 1290 –, illetve 1990, a legolcsóbb dobozost pedig 1930 forintért adják. De ugyanez igaz a 2590 forintért mért, 4 centiliteres ginre, a 2790-be kerülő Whisky Blackre és a kicsit drágább pálinkákra is. (Bár a tavaly olcsóbb Whisky Redet most a vodkával, rummal és tequilával együtt 4,4 százalékkal drágábban, 2390 forintért kínálják, előbbi ára még mindig nem éri el a 2023-ast.) A legolcsóbb bor decije 850 forint, ami 7,6 százalékkal emelkedett a tavalyi bulihoz képest.

A kötött áras termékek közül leginkább, több mint tíz százalékkal a most Sziget-szerte 1390 forintért adott félliteres alkoholmentes üdítők drágultak, de a palackozott víz 1090 forintos ára is 10 százalékos emelkedés. (Mentségükre szóljon, hogy a folyó ivóvízzel bőven ellátott toalettblokkokon kívül számos ponton tetszetős és ingyenes ivóvízkutakat is felállítottak.) Az egy forgalmazóhoz kötött, tehát gyakorlatilag szintén kötött áras presszókávé ára 8,3 százalékkal, 1300, a kapucsínóé 9,4 százalékkal, 1750 forintra nőtt. A fesztiválozók a gyakorlatilag szintén egyenáras pizzaszelethez 8 százalékkal drágábban, 2690 forintért juthatnak hozzá, a hot dog ára pedig 3,9 százalékkal, szintén 2690-re nőtt. (Igaz, utóbbi pultjait napközben zárva találtuk.)

A szabad áras ételfronton nehezebb a számszerűsítés, de benyomásunk szerint míg tavaly a hamburger-gírosz jellegű szendvicsekért 4-5 ezret, egy-egy teljes értékű menüért pedig 5-6 ezer kértek átlagosan, addig most mintha ezek az árak pár száz forinttal lejjebb csúsztak volna. Bár az árusok hozzák a szokásos, csillivilli streetfoodérzést, a 2022–23-ra talán jellemzőbb lazac- és homárkülönlegességekkel ezúttal nem találkoztunk. Igaz, a tenger gyümölcsei ugyanúgy fellelhetők, mint – természetesen – a vega, vegán, a világ egyes térségeire jellemző, illetve a különböző érzékenységű étrendek.

Mi sem bizonyítja jobban a leginkább két éve megugró árak megnyugvását, mint hogy a szervezők szociális érzékenységét hirdetni hivatott, a vendéglátósok számára kötelezően előírt, az idén 3500 forintos úgynevezett „budget food” menü inkább belesimult a kínálatba. Láttunk olyan pultot, ahol akadt ennél olcsóbb termék is, illetve a „rezsicsökkentett” Sziget-menütől azért változatlanul nem érdemes csodát várni.

Bár jóval kisebb hírverést kap, a költséghatékony fesztiválozókat sokkal inkább lázba hozza az immár szintén hagyományos, ugyanakkor az északi sarokból az idén jóval központibb helyre telepített Aldi. A lánc boltjában ugyanis a kötött árú élelmiszereken kívül lényegében minden a normál áraikon kapható, ami, nem is kell mondani, az átlagos Sziget-árszínvonal töredéke. (A nagyon fapados hot dognak mondható virslis stangli például 259 forint, ami a hivatalos hotdogár tizede.)

Ráadásul az újdonsült, táblás megoldással vásárolható grilltermékeket helyben, ingyen bárkinek kisütik. Mi tegnap negyedóra alatt álltuk végig az Aldi előtt kígyózó sort, de megérte, még ha a kávéitalok fura – a személyzet által csak egy fél­mosollyal kísért – módon hiányoztak is.

Az árkülönbségek egyébként nem különösebben hozzák lázba a közönség magvát alkotó, fizetőképes nyugati és magyar fiatalokat: a legdrágább vendéglátó előtt is mindig akadtak étkezők. Az egyik Aldi-közeli büfés kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy ha zavarná a lánc boltja, az akkor is ott maradna, de így is pénzüknél vannak. A sokat tapasztalt öreg fesztiválráják az Aldin kívül néha be-benéznek az úgynevezett Csónakházba is, amelynek üzemeltetője 1993 óta láthatólag nem csatlakozik a fesztivál áraihoz, ilyképp olcsóbb és viszonylagos ismeretlensége okán tömeg sincs. A kiérkezőket pedig a K-híd előtti, szintén fesztiválüzemmódba kapcsoló Mol-kút Fresh Cornerének szintén alacsonyabb árai fogadják.

A fesztivállátogatók zömét ugyanakkor kevéssé az ételek és italok, vagy amiként arra korábban felhívtuk a figyelmet, a három éve alig változó jegyárak, sokkal inkább a napi több mint száz, a belépés után ingyenesen elérhető program hozza lázba.