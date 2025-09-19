A közelmúltban lemondott Szűcs Csaba helyett Tatai Ferenc lett a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) vezetője. Sztojka Attila államtitkár gratulált.
A Heves megyei roma önkormányzat elnökének és a fővárosi roma önkormányzat alelnökének is meggyűlt a baja a törvénnyel. Mindketten a kormánypárti CiKöSz politikusai.
A logika azt diktálná, hogy a Fidesz egy könnyen megszerezhető roma nemzetiségi mandátummal növelje támogatottságát az Országgyűlésben. Elképzelhető azonban, hogy a kormánypártnak más szempontjai vannak, akad legalábbis, aki parlamenti mandátum helyett megelégedne a szószólói poszttal.
Amikor kívülről akarták megmondani, hogy mi legyen, abból mindig baj volt – szúrt oda többek között Sztojka Attila államtitkárnak Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke. A testület közgyűlésén három elnökhelyettestől megvonták a bizalmat.
A parlamenti választás előtt a Fidesznek sem használ a roma belviszály.
Távozik Szűcs Csaba, a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) elnöke, valamint Aba-Horváth István, az egyik elnökségi tag. Mindkettőjük szervezete kilépett a szövetségből, Aba-Horváth István ugyanakkor marad az országos roma önkormányzat vezetője.
A német kisebbség már élt a nemzetiségi kedvezmény lehetőségével, és teljes jogú képviselőt küldött az Országgyűlésbe. Ugyanerre készül az országos roma önkormányzat. Ha összejön – amire reális az esély –, akkor annak a Fidesz is örülni fog.
Legalábbis Rafael Lion jogász szerint, aki vállalja a büntetőjogi felelősséget, ha bármi nem igaz az állításaiból.
Minden büntetést le kell tölteni – hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár a parlamentben. Rafael Lion, aki aláírásgyűjtést indított a közkegyelem érdekében, jobbikos provokációként értékelte a történteket.
A Cigány Közösségek Szövetségéhez kötődő kerületi nemzetiségi önkormányzatok összeírják, milyen segítséget várnak, egyúttal azt is, hány embert tudnak mozgósítani – tudta meg a Népszava.
Az indoklás szerint az államtitkári tisztség összeférhetetlen azzal, hogy a Cigány Közösségek Szövetségét vezesse. Annak viszont nem volt akadálya, hogy egy volt helyettes államtitkár a roma szervezet alelnöke legyen.
Az Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese azt is bejelentette: visszavonul a romaügytől.
A kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) fölényesen megnyerte az országos nemzetiségi választást.
Mindössze két szervezet, a fideszes CiKöSz, valamint a Roma Polgárjogi Mozgalom indulhat az országos roma választáson.