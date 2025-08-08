Leállt az EESZT, nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket

leállás;vényköteles gyógyszerek;magyarorszag.hu;EESZT;

2025-08-08 16:00:00 CEST

Akadozik a Magyarország portál is.

Nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) – értesült a hvg.hu. Ezt több budapesti patika is megerősítette, állítólag az egész országot érinti a probléma.

Egyelőre nem világos, hogy mikor állítják a rendszert. Az EESZT cikkünk írásakor már több mint két órája nem működik, emiatt csak a kézzel írt receptekre írt vényköteles gyógyszereket tudják kiadni. A hvg.hu felidézi, májusban és júliusban is hasonló fennakadás állt elő.

Az EESZT mellett a Magyarország portál sem működik, az ezen keresztül elérhető felületekre sem lehetett belépni. A Pintér Sándor-féle Belügyminisztérium és a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda lapszemlénk írásáig nem reagált a hvg.hu témával kapcsolatos megkeresésére.