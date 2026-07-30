A gazdaságkutató friss elemzése ugyanakkor rámutat a szilárd tüzelőanyagnál nyújtott segítség jóval jelentősebb, a rászorulóknál éves szinten csaknem 24 ezer forint megtakarítást eredményez.
A tárcavezető szerint a magyar egészségügy beteg, de a Tisza-kormány, az újra megalakított egészségügyi tárca azon dolgozik, hogy jobb, biztonságosabb, emberibb legyen az ellátás.
Akadozik a Magyarország portál is.
A Francia Szocialista Párt Nőszervezete a hétvégén Párizsban megemlékezést tartott az abortusz franciaországi legalizálásának negyvenedik évfordulója alkalmából - írja sajtóközleményében az MSZP Nőtagozata, akik a fogamzásgátlás vénykötelessége ellen tiltakoznak.