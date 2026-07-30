Hegedűs Zsolt az újabb kánikula előtt bejelentette, 32 kórházból 18-ban már elkészült, háromban már működik a klíma, 11 helyen még dolgoznak

A tárcavezető szerint a magyar egészségügy beteg, de a Tisza-kormány, az újra megalakított egészségügyi tárca azon dolgozik, hogy jobb, biztonságosabb, emberibb legyen az ellátás.